Els funcionaris seran avaluats cada any i podran ser degradats i perdre salari en funció de la nota

Elsque hagin accedit al seu lloc de treball per concurs podran ser degradats i perdre part del seu salari si no rendeixen com s'espera. És una de les novetats que incorpora l'que va aprovar elaquest dimarts. La metodologia d'avaluació és encara una incògnita, però el text estableix que es realitzarà de manera anual i obligatòria.L'informe d'avaluació serà clau a l'hora de seleccionar els candidats en els processos de promoció interna, però també servirà per apartar aquells que no compleixin correctament amb les seves tasques, si el seu rendiment és insuficient o no puguin complir, ni tan sols amb formació addicional, amb les exigències que es demanen pel càrrec. En el pitjor dels casos, el funcionari podriaPel que fa al salari, la nova norma preveu la rebaixa com una mesura complementària a la degradació del càrrec. Es farà mitjançantque l'avantprojecte de llei contempla. Són el complement de carrera, que estarà determinat pel grup de classificació professional; el de rendiment, subjecte a l'avaluació anual; el de destinació, l'específic i el d'atur.La reforma de l'és un dels compromisos que el govern espanyol va assumir aper poder accedir als fons del. Tanmateix, està inclosa en l'acord marc per una Administració del segle XXI, firmat per l'executiu estatal i els sindicats majoritaris,. Aquests mateixos sindicats han valorat, però, de "" el fet que l'avaluació estigui subjecte a "criteris subjectius" que puguin frenar la carrera dels funcionaris.

