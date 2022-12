«T'estimo»: l'emocionant moment entre els dos nens que han cantat la Grossa de Nadal

- "Te quiero"



- "¡Ay, qué alegría!"



La emoción de Alonso y Ángel después de cantar el Gordo de la #LoteríaNavidad, el 5.490#LoteriaRTVEhttps://t.co/rBZBP07phe pic.twitter.com/FqbMomwCU5 — RTVE (@rtve) December 22, 2022

Una dona guanya la Grossa des del mateix teatre del sorteig

Icònic i tendre moment en el moment que els nens dehan cantatEl primer premi, entregat a les 11.20 del matí d'aquest 22 de desembre, ha esquitxat molts municipis i ciutats de tot l'Estat. Aquest primer premieuros per dècim i s'ha repartit a en bona part a Catalunya. Catalunya ha rebut un bon pessic , amb milers d'euros repartits a Barberà del Vallès, Barcelona, Rubí, Platja d'Aro, l'Hospitalet de Llobregat i Sant Vicenç de Castellet. Ara bé, el gran moment de la Grossa l, els dos nens que han anunciat el primer premi de la Loteria de Nadal.En un emocionant, tendre i commovedor moment,quan han vist que era la Grossa. En apropar-se a la taula dels observadors per comprovar i assegurar que era el primer premi, han intercanviat unes paraules que han pogut ser escoltades des dels micròfons.Donades les circumstàncies de l'emoció, un dels menuts, que tenia la funció de col·locar les boles en les agulles on es dipositen totes les que han sortit en una mateixa taula. Aquestes agulles giren en si mateixes i el nen ha tingut dificultats, en directe, per col·locar-la. Per què? Pels. Ha estat un moment icònic en el qual ha rebut molt suport dels espectadors i dels usuaris de les xarxes.Alegria desinhibida des del pati de butaques del Teatre Real de Madrid, on se celebra el sorteig de la Loteria de Nadal. Una dona que es trobava allà asseguda seguint-ho en directe amb dos nens tenia entre les mans un dècim de la Grossa de Nadal: el 05490. Amb un crit d'alegria, ha celebrat haver aconseguit el premi que atorga 400.000 euros al dècim premiat, amb un total de 4 milions d'euros. Mai en la història havia passat una situació com aquesta.

