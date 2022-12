Més curiositat que alegria a Olot pels 56 milions d'euros de la Loteria de Nadal

L'Alfredo Alfaro, propietari de l'adminsitració número 1 d'Olot que ha venut el segon premi Foto: Martí Albesa

En Raül, germà de la Carme Foto: Pau Masó

56 milions a Olot

Al centre d'Olot hi ha hagutun cop s'ha conegut la notícia que el segon premi de la Loteria de Nadal havia caigut a Olot . L'administració número 1 de la ciutat, al carrer Sant Rafel, s'ha anat omplint, sobretot, de ciutadans que passaven per davant i preguntaven als mitjans de comunicació què havia tocat. "És una alegria donar un dels premis importants de l'any i donar-lo per segona vegada en quatre anys", diu, propietari de l'administració. El 2018 ell mateix va vendre un pessic del primer premi de la Loteria de Nadal , i ara, quatre anys després,Entre els curiosos que s'han acostat a l'administració número 1 d'Olot hi havia engermà d'una de les afortunades: "i m'ha demanat que m'acostés aquí per saber què ens havia tocat. Estic molt content per les meves germanes. No ens ha tocat mai res a casa. Estic emocionat perquè ens ha tocat a la família".La germana d'en Raül, la Carme, una de les afortunades del 04074, treballa a una empresa tèxtil d'Olot, Marcelinus aquest Nadal, entre ells,: "Molt contenta. M'he fet un fart de plorar. És un número que ens hem partit amb la meva germana i ella és qui m'ha trucat i m'ha dit que ens havia tocat. Ens hem fotut totes dues a plorar. Estava treballant i no m'ho creia. Pensava que m'estava prenent el pèl".La Carme fa quatre anys que treballa a Marcelinus i la seva germana divuit. Sempre han jugat a la Loteria de Nadal i tenen clar en què es gastaran elsque els hi ha tocat: "Pensem a estalviar. Som dues i hem d'estalviar. La cosa està fotuda.. No hem de gastar, cal continuar treballant i estalviar", explica emocionada.A més de la Carme, centenars de veïns d'Olot podrien ser afortunats. En total, l'administració número 1 de la ciutat. Això significa que, una quarta part del segon premi de la Loteria de Nadal que té 1,8 milions en total i que també s'ha venut a Puigcerdà i Vizcaya. "Tot ho hem venut a la finestreta i a algun establiment. Tot s'ha venut en dècims", explica Alfaro. Des d'aquest dijous, més d'un olotí veurà el futur amb més bons ulls. La sort s'ha repartit a la capital de la Garrotxa.

