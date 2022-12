La Loteria de Nadal deixa més de 150 milions d'euros a Catalunya

Més curiositat que alegria a Olot

Els quarts i cinquens premis també visiten Catalunya

La Loteria deha premiat. En especial, la sort de la tradicional rifa ha somrigut a Barberà del Vallès, on s'han venut fins a cinc sèries de la Grossa -uns 20 milions d'euros-, però també amb el segon premi a Olot i a Puigcerdà , on han caigut un total de 112,5 milions d'euros. En total, i sumant altres dècims que s'han venut a bona part del país, la Loteria nadalenca de l'Estat deixa més de 150 milions d'euros a Catalunya.I és que la Grossa, a banda de Barberà del Vallès, també ha deixat tres dècims premiats ai a, un dècim a, un ai un altre a. Val a dir, però, que la venda principal del 05490, la Grossa de Nadal, s'ha fet a(Lugo), amb 45 sèries a cadascuna de les localitats gallegues. En un dels primers premis més repartits de la història, també s'ha vist a, eli elAra bé, la gran pluja de milions de la qual se sol parlar després d'aquests sorteigs, a Catalunya ha estat a Olot i a Puigcerdà. A la capital de lai a la capital de las'han venut 45 sèries per municipi, o dit d'altra manera, sumant fins a 112,5 milions d'euros entre els dos. El número també ha resultat premiat a, on s'han repartit també 45 sèries a cada població.A Olot, hi ha hagut més curiositat que alegria quan prop de les 10.30 d'aquest dijous s'ha conegut que l'administració número 1 de la ciutat, al carrer, havia venut bona part del segon premi. "És una alegria donar un dels premis importants de l'any i donar-lo per segona vegada en quatre anys", ha explicat, propietari de l'administració garrotxina. El 2018 ell mateix va vendre un pessic del primer premi de la Loteria de Nadal, i ara, quatre anys després, ha venut una quarta part del segon premi. Uns dels agraciats seran els treballadors de l'empresa tèxtil Marcelinus . La germana d'en Raül, la, una de les afortunades del, ha explicat en declaracions a Nació que la companyia va regalar aquest número a alguns dels empleats aquest Nadal, entre ells, la Carme: "Molt contenta. M'he fet un fart de. És un número que ens hem partit amb la meva germana i ella és qui m'ha trucat i m'ha dit que ens havia tocat. Ens hem fotut totes dues a plorar. Estava treballant i no m'ho creia. Pensava que m'estava prenent el pèl".A Olot també s'ha viscut un dels testimonis més emotius dels premiats. És la història de l'Ibra Kanté , que va arribar el 2017 a la capital de la Garrotxa després de fugir d'amb una. Aquest dijous, després de la duríssima vida que ha viscut, la sort l'ha somrigut amb 125.000 euros. Era el primer cop que compraven la Loteria de Nadal: "No em creia que fos veritat", ha explicat en declaracions aA Puigcerdà, les 45 sèries del segon premi s'han venut per finestreta, de les quals 12 les té una associació de, ha explicat el propietari de l'administració 1 de la localitat,, que no ha volgut revelar quina. Tot i que en aquesta administració compren Loteria de Nadal tant gent de la comarca com visitants de fora -sobretot pel-, Gil creu que aquest número s'ha venut a veïns de la Cerdanya perquè és un dels números que es va posar a la venda més aviat, cap a l'agost. Un quart premi, el 25296, ha venut 15 sèries a-uns tres milions d'euros-, dos dècims a l’Hospitalet i un dècim a Barcelona. Els cinquens premis , que reconeixen cada dècim amb 6.000 euros, també han visitat Catalunya. Especialment a Barcelona, on del número 36142 s'han venut 165 sèries a plaça, tres al carreri una al carrer de la. En total, per aquest cinquè premi 10,1 milions d'euros. Per altra banda, as'han venut 120 sèries del número 38454, el que són un total de 7,2 milions d'euros; i a la mateixa capital catalana se n'han venut 16. A banda, atambé s'ha venut un dècim d'un altre cinquè premi, el 88509.

