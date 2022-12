Parece que El Gordo ha caído en el patio de butacas del Teatro Real.#LoteríaRTVE #LoteríaNavidad https://t.co/f8OdX4rOXp pic.twitter.com/ZnBeaOG6t5 — La 1 (@La1_tve) December 22, 2022

Alegria desinhibida des del pati de butaques del, on se celebra el sorteig de laUna dona que es trobava allà asseguda seguint-ho en directe amb dos nens tenia entre les mans un dècim de la Grossa de Nadal: el 05490. Amb un crit d'alegria, ha celebrat haver aconseguit el premi que atorga 400.000 euros al dècim premiat,Mai en la història havia passat una situació com aquesta.La, una dona que ha estat acompanyada pels seus dos fills al teatre madrileny per seguir el sorteig. Ha reaccionat tard perquè no hi veu bé de lluny, però en el moment que tot el pati de butaques ha esclatat de joia,. Dos sanitaris han ajudat a calmar-la i, ja fora del recinte, ha pogut parlar amb la premsa per explicar la seva història.Nascuda al Perú, vi des de llavors ha treballat a tot arreu.on afirma que la van acomiadar. Ara mateix està a l'atur i, evidentment, aquests diners li acaben de solucionar part del problema.Des de les nou hores d'aquest dijous, els nens del col·legi de Sant Ildefons de Madrid entonen els números guanyadors del tradicional sorteig que se celebra al Teatre Reial de la capital de l'Estat.euros per dècim i s'ha repartit a en bona part a Catalunya.En concret, la ciutat més premiada del país ha estat(Vallès Occidental), amb cinc sèries que representen un total de 20 milions d'euros. A banda, s'han venut tres dècims de la Grossa a Barcelona i(Baix Empordà), un dècim a(Barcelonès), un altre a(Vallès Occidental) i un altre a(Bages).ofereix un comprovador de premis de la Loteria de Nadal. Amb aquesta eina, pots consultar si els teus dècims han estat agraciats o no durant el sorteig i amb quina quantitat. Si ets un dels afortunats que t'has fet amb la Grossa, hauràs d'identificar-te com a guanyador i hauràs de tributar amb un interès del 20% en la part que excedeixi el llindar 40.000 euros, que estan exempts. En resum, dels 400.000 €, després de pagar a Hisenda, te'n quedaran 328.000 €.

