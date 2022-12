​Un pla amb 150 projectes d'energia fotovoltaica als equipaments municipals

Reduir la factura energètica en 35 milions

a equipaments municipals,i 63 d'enllumenat públic eficient. I un total deque es repartiran entre 147 municipis. Aquestes són les grans xifres d'una acció de laper aconseguir “una implantació massiva d'energies renovables”.El ple de la Diputació de Barcelona aprova aquest dijous una línia d'ajuts deper finançar projectes d’energia verda als municipis de la demarcació. Es tracta d'una ampliació del projecte Renovables 2030 que permetrà arribar fins a und'euros.Les actuacions, que ja s'han començat a executar, s'allargaran fins al 2024. Fonts de la Diputació de Barcelona expliquen aque tot va començar amb uns ajuts europeus Feder per a instal·lacions fotovoltaiques. L'allau de peticions, en l'actual, va fer definir i ampliar el projecte tal com s'ha acabat configurant.Pel diputat d’Acció Climàtica,, no només es tracta de la primera gran acció “d'implantació massiva” de renovables sinó que es tracta d'unque permetràals municipis de la demarcació de Barcelona. El “consens polític” que desperta l'acció fa que des de la Diputació es consideri una política que tindrà continuïtat en el futur.La Diputació de Barcelona finança fins a un 90% els projectes presentats pels municipis. Havien de ser d'uni un. Tant les plaques solars com les calderes de biomassa serviran per satisfer la demanda elèctrica i calorífica d'equipaments municipals com poliesportius, escoles o centres cívics, entre altres. Les instal·lacions poden ser sobre cobertes, però també amb parcs solars.És el cas deon tiren endavant un projecte de, dels quals la Diputació n'aporta 1,5. Inclou fins a: un parc solar en un polígon industrial –amb una potència d'1 MW-, dues pèrgoles en aparcaments així com dues instal·lacions a la coberta del poliesportiu i del casal municipal.També destaca el cas deEn aquest municipi de l'Alt Berguedà s'invertiranper substituir el gasoil per calderes de biomassa. L'alcaldeassenyala que, més enllà de reduir la petjada de carboni i l'estalvi energètic, aquest canvi ajudarà a gestionar els boscos públics.Una vegada s'hagin executat tots els projectes, l'energia generada arribarà a 118.000 MWh, equivalent al. Tot plegat estalviarà emetre 50.400 tones de CO2 a l'atmosfera i augmentar el 22% de l'autosuficiència energètica.

