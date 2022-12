La llei trans ja és llei

El govern espanyol va tramitar d'urgència a principis de setembre la, que havia aprovat a finals de juny. Aquesta urgència, però, s'ha allargat fins a aquest dijous, quan finalmentdefinitivament la polèmica norma impulsada peld'i que ha comportat disputes internes al PSOE L'aprovació de la llei trans ha provocat, amb la dimissió de Carla Antonelli -la primera diputada trans a l'Estat- de l'Assemblea de Madrid com a màxim exponent de la disputa. Un sector de la formació defensava aferrissadament tots els punts de la legislació, mentre d'altres hanels apartats vinculats a la. Concretament, ha estat l'-que una persona pugui canviar-se el nom i el sexe només amb la seva voluntat- el punt més conflictiu pel qual els sectors més tradicionals dels socialistes van demanar canvis profunds en la redacció de la norma, amb la intenció d'aconseguir que els menors entre 14 i 15 anys necessitessin aval judicial per fer el canvi de nom i sexe.Finalment, i sis mesos després de l'aprovació per part de l'executiu espanyol,gràcies als vots de tots els grups parlamentaris, a excepció de PP, Vox i bona part de Ciutadans. A banda, l'exvicepresidenta espanyolas'ha abstingut. Així, Unides Podem guanya definitivament la batalla després que la comissió d'Igualtat de la setmana passada deixés tancada la qüestió: el canvi de nom i sexe entre els 12 i 14 anys requerirà aval judicial, consentiment dels pares o representants legals entre els 14 i 16, i serà totalment lliure a partir dels 16 anys.Tot i que encara hi havia petits dubtes sobre la posició del PSOE després que la seva esmena per fer el canvi d'edat en l'aval judicial no fos aprovada, la secretaria d'Igualtat socialista, Andrea Fernández, va aclarir-ho aquest dimecres: "En més de 40 anys,. Ni els vam fallar al passat, ni els fallem ara, ni els fallarem al futur. Avui ho tornarem a demostrar, el grup més important, el més nombrós, en l'aprovació d'aquesta llei".Més enllà de l'autodeterminació de gènere, el nou marc legal també. De fet, seran sancionades amb multes que poden elevar-se fins als 50.000 euros. "El que necessita cura no és ser trans, sinó tenir LGTB-fòbia", va defensar Montero, que també va parlar d'un reforç sobre l'educació sexual precisament perquè no es produeixin escenaris de discriminació per motiu d'identitat de gènere.La llei també reconeix elen els centres de treball i demana treballar per la inclusió de les persones trans, però especialment de les dones trans, reconeixent que la bretxa salarial que pateixen és encara més gran. El fet de no contractar persones trans, negar-los l'accés a serveis o no llogar-los o vendre'ls un pis també serà considerat una infracció greu, amb multes que també poden arribar fins als 50.000 euros.

