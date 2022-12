El número més repetit de la Loteria de Nadal de tots els temps: fins a 32 vegades

Quin és el número de la loteria que menys ha tocat?

. Fins i tot, simplement, sense cap mena de criteri o amb les mans tapant-se els ulls. Qualsevol motiu és vàlid per triar un número a l'hora de comprar un número de la, però a vegades, les estadístiques, donen suport a aquells que necessiten ciència per jugar a l'atzar. Segons les dades de la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE) hi ha un número del reintegrament queFins a 32 ocasions ha sortit el cinc en un reintegrament d'un primer premi de la loteria de Nadal., amb 27 ocasions cadascun. Ara bé, aquells que volen saber quins són els números que menys han tocat, des de la SELAE també hi aboquen llum amb dades. Cap d'aquestes estadístiques assegura absolutament res pel sorteig d'avui, però quantificaEls més supersticiosos i temorosos ho tenen fàcil: la terminació menys afortunada en aquest tradicional sorteig nadalenc torna a ser el(vuit ocasions), seguit del(tretze ocasions) i(un total de 16 ocasions), segons dades facilitades per la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE), recollits per Europa Press.Per la seva banda, el número 8 ha estat el reintegrament del primer premi en 24 ocasions, mentre que el 0 i el 7 ho han estat 22 vegades, i el 3 ha estat la darrera xifra del número premiat amb El Gordo d'aquest tradicional sorteig nadalenc 21 vegades.; en 74 ocasions a un número entre el 10.001 i el 30.000; i en 74 ocasions més a un número entre el 30.001 i el 99.999.

