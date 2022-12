Quins són els premis que repartirà la loteria de Nadal?

Els premis de la loteria Nadal: quants diners són?

On es pot veure la loteria de Nadal?

Ha arribat el dia que, de manera no oficial, estrena les festivitats nadalenques a tot l'estat: la rifa de Nadal.com sempre, els nens del col·legi de Sant Ildefons de Madrid entonaran els números guanyadors del sorteig de la loteria de Nadal des del Teatre Reial de la capital de l'Estat. Aquí us explicarem en directe tot el que passi, quins són els números premiats i qualsevol altra informació que necessiteu. Però, el més important? Quants diners es repartiran en el sorteig?Lad'euros en premis aquest dijous a partir de les 9.00 hores. Enguany, l'emissió del sorteig és de 3.600 milions d'euros, dels que un 70% es reparteixen en premis. El tradicional sorteig de Nadal torna a l'icònic teatre de Madrid per primer cop després de la pandèmia.El sorteig serà aquest mateix dijous 22 de desembre i. Trenta minuts abans, es constituirà la taula del president, i un cop aquest dona l'autorització -i si els assistents no demanen revisar-les- ja es poden posar al bombo. I a partir d'aquí, alea jacta est. S'acabarà, previsiblement, sobre el migdia, quan tots els premis ja s'hagin repartit.El, repartirà 4.000.000 euros a la sèrie i 400.000 al dècim.serà d'1.250.000 per sèrie, 125.000 al dècim; irepartirà 500.000 euros a la sèrie, 50.000 al dècim. A més,de 200.000 euros a la sèrie, 20.000 al dècim; i, de 60.000 euros a la sèrie i 6.000 al dècim.La rifa de Nadal, també com és habitual, es podrà seguir en directe per Radiotelevisió Espanyola (RTVE). Així doncs, es podrà veure amb imatges a través de La 1 i per la web i l'aplicació mòbil de la mateixa televisió, mentre que també es podrà escoltar per l'emissora de ràdio RNE. Al voltant de les 13.30 hores començaran les connexions en directe als punts de l'Estat on hagin tocat els premis.

