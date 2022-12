La investigació sobre les llicències per edat al Parlament guanya el Premi Ramon Barnils de periodisme

El vuitèha reconegut aquest dimecres la investigació del diari Ara sobre les, de la periodista Núria Orriols, i el documental "", de Júlia Albacar, Andreu Prunera i David Barreda; que aborda la fossa civil més gran que s’ha exhumat mai al país.Així, la feina d'Orriols han estat premiades en la categoria de mitjans d’àmbit nacional per haver destapat a mitjan gener que la cambra catalana destinava 1,7 milions d'euros anuals a funcionaris que ja no hi treballaven. Pel que fa al documental, el premi en la categoria d’àmbit local i comarcal ha reconegut la feina feta de Júlia Albacar, Andreu Prunera i David Barreda. El premi és deen cada categoria.Segons han indicat, el jurat del premi ha valorat especialment la “dificultat” d'Orriols per accedir a la informació i les traves que ha hagut de vèncer, l’escàndol que va destapar i l’impacte que ha tingut en l'àmbit públic i institucional, que ha aconseguit "canvis". “La investigació posa en valor lai el”, han reivindicat. La investigació es va publicar a partir del 17 de gener de 2022.Pel que fa al documental "La llibreta del doctor Gras’" que es pot veure al canal de Youtube de, es va estrenar el 30 de setembre a la, la mostra internacional de cinema entre conflicte i pau de Corbera d’Ebre. La investigació recull la història de la fossa de la guerra civil situada a, la més gran que s’ha exhumat a Catalunya. A partir de la nota en la llibreta d’un cirurgià de l’exèrcit republicà es troba la pista d’un excombatent de la. Arran d’això, es va exhumar una fossa que va recuperar les restes humanes de 177 excombatents de la Batalla de l’Ebre. El jurat l’ha premiat per la gran varietat de fonts i aportació de testimonis directes, la contextualització, la feina de recerca i el tractament rigorós i sensible.D’altra banda, el premi també ha fet una menció especial al reportatge deper l’impacte del seu reportatge "", publicat a, i per la “feina continuada d’investigació que fa”. Tot, de la mà dels humoristes, que han presentat la gala d’aquest dimecres a la Sala Moragues del Born Centre de Cultura i Memòria de Barcelona on s’han lliurat els premis.El Premi Ramon Barnils d’aquest 2022 ha comptat amb un jurat format pel cap d’Informatius de Cugat Mèdia,; la representant de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC) i coordinadora del diari 20minutos,; la professora de periodisme a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC),; el periodista i delegat de Camp de Tarragona – Terres de l’Ebre de l’Agència Catalana de Notícies (ACN),; el periodista del programa ‘Sense Ficció’ de TV3 i premiat en edicions anteriors,, i el president del Grup de Periodistes Ramon Barnils,

