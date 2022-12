Quant costa el lloguer a cada municipi ara i quant costava fa un any, en fa cinc i en fa deu?

Com ha variat el lloguer mitjà fins a setembre en relació a l'any passat, a fa cinc anys i a fa deu?

verd

vermell

Quins són els municipis amb el lloguer més car durant el tercer trimestre i allà on més s'ha encarit en un any?

Quin és el preu del lloguer a cada districte de Barcelona i quant ha pujat l'últim any? I a quins barris és més alt i on s'ha incrementat més?

El preu del lloguer s'ha disparat l'últim any . En algunss'ha encarit, superant els 1.000 euros de mitjana a la capital catalana i a altres localitats. La situació és encara més preocupant, però, si s'observa l', quan el cost de l'habitatge ha pujat en 300 o 400 euros, en algunes ocasions. Una llosa enorme sobretot perquè el lloguer és majoritari entre la, amb pitjors salaris i, a més, mentre el Tribunal Constitucional ha anat tombant diverses lleis catalanes encarades a protegir aquest dret bàsic.Només hi ha dades dels municipis amb més de cinc contractes firmats i tota la informació apareix en clicar-los o passant-hi el cursor per damuntEs tracta de dades oficials de les fiances recollides per l'i difoses per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, segons les quals l'increment en els preus es nota sobretot en el darrer trimestre. A deu de cada onze municipis, els contractes firmats entre juliol i setembre d'aquest anys eren per un preu superior al dels lloguers pactats en el mateix període de l'any passat. En canvi, si es tenen en compte la mitjana de tots tres trimestres de l'any, el cost ha caigut a tres de cada deu municipis. Això, però, quasi no ocorre enlloc a lade Barcelona. Fins i tot hi ha set casos on ara el lloguer mitjà és més barat que fa deu anys, la majoria pobles petits on això és poc rellevant, però entre ells també s'hi troben(-56 euros) i(-7 euros).Enallà on ha caigut el preu i en, on ha pujat, però només hi ha dades dels municipis amb més de cinc contractes firmats i tota la informació apareix en clicar-los o passant-hi el cursor per damuntA tres municipis, el lloguer mitjà subscrit aquest tercer trimestre de 2022, però es tracte de pobles petits,(tots dos al Maresme) i el(Baix Llobregat). Però si es posa la lupa a municipis de més de 10.000 habitants per evitar biaixos, també emergeixen preus desorbitats, com són els 1.326 euros a, els 1.285 a, els 1.179 ao els 1.145 a. Tres de les localitats d'aquesta magnitud, a més, fins i tot han vist com el cost pujava més de 200 euros en el darrer any:(+249), Sitges (+222) i(+205).Només es mostren dades de municipis de més de 10.000 habitantsUna de les dades que més crida l'atenció és l'increment notable a Barcelona, superant clarament els 1.000 euros de mitjana per contracte. Ara bé, la realitat interna és molt plural, ja que, mentre as'acosta als 1.500 euros (amb un augment interanual de 216), aés de 750.I encara varia més a nivell de barris, amb lesfregant els 2.000 euros, després d'un increment interanual de 424. Fins a 12 barris afronten lloguers mitjans per damunt dels 1.200 euros i, en 16, el preu ha pujat el darrer any més de 150 euros. Molts d'aquests on s'ha encarit tant ja eren zones de renda mitjana alta on el lloguer era elevat, però no és el cas de la(+163) i el(+158), barris populars en què el preu està pujant com mai abans.

