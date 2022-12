Consulta tots els cinquens premis de la loteria de Nadal 2022

Com puc cobrar el dècim?

Els números 62391, 43696 i 88509 -aquest últim amb un dècim a- són els quarts premis de la. Encara en queden cinc més per repartir. Des de les nou hores d'aquest dijous, els nens del col·legi dedeentonen els números guanyadors del tradicionalque se celebra al Teatre Reial de la capital de l'Estat.Si ets un dels afortunats que has aconseguit un quart o cinquè premi, aproximacions o reintegrament, aquests estan per sota dels 20.000 euros per dècim -6.000 euros en el cas del cinquè premi- per tant, no cal tributar i els compradors de la butlleta s'enduran el premi complet.Primer de tot cal presentar el dècim o el resguard premiat.el pagament no es farà efectiu sense haver donat la documentació i informació necessària per donar compliment sobre la prevenció de blanqueig de capitals, i del finançament del terrorisme, normativa fiscal o de qualsevol altre tipus que resulti de l'aplicació.El mètode serà mitjançant xec o transferència bancària, i no es podrà obligar el guanyador a obrir cap compte a l'entitat financera on vagi a cobrar. Tampoc podran cobrar-li cap tipus de despesa ni comissió.En el cas dels premis inferiors als 2.000 euros per cada bitllet, es podran cobrar exclusivament en un dels 11.000 punts de venda de la xarxa comercial de loteries, a partir de la mateixa tarda del sorteig (un cop s'hagin verificat els números extrets) com els processos informàtics.es cobraran a les entitats financeres autoritzades. Així i tot, cal recordar que els diumenges no acostumen a estar obertes, així que fins dilluns segurament no es podrà realitzar el tràmit.

