Pimec assegura que «no es presentarà» a les eleccions de la Cambra

La patronala les eleccions de la"i, per tant, no guanyarà ni perdrà aquestes eleccions". D'aquesta manera tan contundent s'ha expressaten el transcurs d'una trobada informativa amb motiu del cicle nadalenc, en què ha sortit al pas dels rumors i els moviments s'estan produint entorn les properes eleccions camerals . Un procés que, en el cas de la Cambra de Barcelona, serà un escenari d eles diverses sensibilitats en el món econòmic.El dirigent patronal ha explicitat així que Pimec no presentarà una candidatura pròpia, tot i que sí que ha assenyalat que les pimes seran presents en alguns dels diversos epígrafs sectorials que acaben constituint el ple de la Cambra. Cañete, que ha subratllat que "Pimec és Cambra, som presents al ple com a Pimec", ha explicat la posició de Pimec, crítica amb la possibilitat que la Cambra, una corporació de dret públic, formi part del, ja que en aquest hi han de participar només els agents socials, que són sindicats i patronals.El líder de la Pimec ha fet unde la situació econòmica i ha fet una crida a contenir la inflació com a primer objectiu dels governs en un context dede l'economia mundial de cara al 2023. Així ho ha expressat aquest dimecres el seu president, Antoni Cañete, qui també ha reclamat la fi de les polítiques fiscals "cada cop més recaptatòries". Cañete ha insistit en què la gran prioritat ha de ser "mantenir l'activitat econòmica", ja que si tanquen les empreses la crisi no farà més que agreujar-se.Antoni Cañete s'ha referit al context de la, que ha afirmat que "és una desgràcia enorme, però es juga més enllà d'Ucraïna". El líder empresarial ha assenyalat que cal unaenfront aquest conflicte, que té unes problemàtiques proòpies molt diferents a les dels Estats Units o l'Àsia, que no entomen els greus problemes energètics com ho fa el vell continent.Cañete ha explicat les principals tasques fetes per la patronal, des que va ser elegit a inicis del 2021 amb l'objectiu d'impulsar l'i posar les pimes en el carril central del món empresarial a Catalunya. Ha destacat el pes de l'organització en l'elaboració de la nova llei d'autònoms i la creació de les oficines de transició energètica. Ha destacat el paper jugat per Pimec en el, que té una reserva del 60% per a les petites i mitjanes empreses.Ha subratllat també el paper que està guanyant la, la confederació de pimes a l'estat espanyol que ha sorgit recentment, amb voluntat que les petites i mitjanes empreses ocupin l'espai que tenen en l'entorn europeu. De les principals conquestes assolides per les pimes, Cañete ha subratllat la nova, que serà cabdal per combatre la morositat i on Pimec ha aconseguit esmenes destacades. També ha esmentat el paper jugat en el debat entorn l', on ha plantejat posar el focus en tota l'àrea aeroportuària, més enllà del Prat, i creant una taula de diàleg per avançar i buscant les nombroses solucions tècniques. S'ha mostrat confiat en què el 2023 es pugui avançar sobre l'aeroport.El president de la patronal ha fet un balanç de l'activitat duta a terme aquest any, amb una mitjana de 2-3 actes al dia. Pimec ha tancat provisionalment un pressupost de 20 milions d'euros, un 60% del qual ve de quotes i serveis, i el projecte de comptes per al 2023 és de. Aquest any, el benefici net de l'entitat serà d'aproximadament 500.000 euros. L'organització té 220 treballadors, que pugen a 280 si s'inclouen els principals col·laboradors. Parlant de la massa associada, Cañete ha explicat que han tingut el ràtio de baixes més reduït de la història de l'entitat.

