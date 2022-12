El preu del lloguer es dispara a Catalunya i se situa en una xifra rècord

Altres notícies que et poden interessar:

Els preus dela tot Catalunyaper tercer trimestre consecutiu i assoleixen una xifra rècord. Ho constaten les dades publicades per l'Institut Català del Sòl (INCASÒL), que detallen queal mes, un 9,2% més que el mateix període de l'any passat (737,51 euros). Les dades no milloren si mirem quins són els preus mensuals que cal pagar, de mitjana, per viure aA la capital catalana, el lloguer mitjà, un 14,4% més que el 2021 (932,31 euros). Per demarcacions, entre juliol i setembre de mitjana els arrendaments van créixer arreu i es van situar en els 881,80 a Barcelona, un 9,4% més que el mateix trimestre de l'any anterior; 613,58 a, un 8,7% més; 558,19 aa, un 12,5% més; i 466,64 a, un 4,7% més.

