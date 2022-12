Bogeria a Buenos Aires: els jugadors sobrevolen l'Obelisc en helicòpter davant l'allau d'aficionats

L'únic que no ha agafat ningú desprevingut en elde les sorpreses és quesencera s'hagi llançat aquest dimarts als carrers de com ja ho van fer a Barcelona - per acompanyar els seus herois en la rua de celebració del títol. Feia 36 anys que l'icònicque ara és el centre del planeta no podia gaudir de l'escalfor massiva dels veïns per celebrar que estan a la cúspide l'esport del poble. El seu.En un dia que s'ha declarat festiu, els campions del món, encapçalats per, han aterrat a les 2:26 hora local a l'per donar el tret de sortida a la gran festa. Ha passat allò que ja s'ha convertit en un tòpic, però que no per això és menys cert: la inflació i la pobresa semblen haver desaparegut de l'imaginari col·lectiu. Només existeix una cosa, la copa daurada aconseguida en batre França en una final d'infart . Per molts, la millor de la història.La ruta prevista de la rua, d'uns 30 quilòmetres, havia de passar directament per l'Obelisc de la capital, abans de posar rumb a la. Si bé, com sí que és habitual, el pla no ha sortit com s'havia dissenyat. Lescongregades, segons el diari Clarín, han fet impossible l'avenç de l'autocar, que s'ha hagut de desviar. Si bé, la ruta alternativa, que havia de passar per l'autopista 25 de maig i 9 de juliol per vorejar el monument, ha topat amb el mateix inconvenient.Davant la possibilitat de moure's cap a qualsevol direcció, finalment, els integrants de la selecció han optat per la via ràpida i han prosseguit la rua en. Ha estat des de l'aire, on han pogut saludar els aficionats i compartir l'alegria d'haver complert un somni amb aquells qui també han ajudat a fer-ho possible. Es tracta de la concentració més multitudinària de la història del país.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor