Demanen prohibir les estufes a les terrasses dels bars de Barcelona l'any 2024

Contradicció municipal, denuncia ERC

Avançar la fi de les estufes de combustió a les terrasses dels bars . Aquesta és la proposta que arribarà al ple municipal d'aquest divendres a l'Ajuntament de Barcelona, a càrrec d'Esquerra Republicana. El pla municipal actual preveia vetar aquests aparells a partir del gener de 2025. La nova proposta, en canvi, situa un nou marge:. El portaveu del grup republicà, Jordi Coronas, ha anunciat que aquest prec que es farà directament a l'alcaldessa, Ada Colau, està emparat en la urgència climàtica iLa petició d'ERC arriba després que s'hagi sabut que Barcelona segueix incomplint els límits de contaminació marcats per la Unió Europea, i després que el 2017 un informe de l'Agència d'Energia de Barcelona resolgués que aquestes estufes a l'exterior suposen "un desaprofitament energètic de difícil justificació". Fa dues setmanes, les associacions de veïns de Barcelona, pressionaven en la mateixa direcció. ". Una sola estufa durant 8 hores emet 23,7 quilos de CO2, el que seria l'equivalent a les emissions d'un cotxe de benzina durant un recorregut de 120 quilòmetres", deia el comunicat de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona ) en què es demanava que es prohibissin aquests aparells el gener vinent.La proposta d'ERC, en canvi, es mou en la mitjana temporal exacta entre els actuals plans municipals (2025) i la petició veïnal (2023). Jordi Coronas ha defensat, "avançar un any la prohibició de l'ús de les estufes, a l'1 de gener del 2024". Aquesta mesura, que, encara permetria la presència d'estufes sempre i quan funcionessin amb energies renovables.A més, el grup republicà ha inicidit en assenyalar una contradicció del govern municipal. Així, si bé ha recordat que des de l'ordenança de terrasses del 2018 queda fixada la prohibició sobre les estufes de cara al 2025 com un pas contra la contaminació, un àmbit en què els comuns han fet una defensa aferrissada de les polítiques contra l'emergència climàtica, Coronas ha denunciat queen actes institucionals.Un fet que encara es dona, segons els republicans, que han citat. El més recent, el de l'entrega de la Medalla d'Or al Mèrit Cultural que es va entregar aquest mateix dilluns a Jaume Sisa. I l'altre, el de les medalles d'honor als valors cívics i el compromís comunitari. Una gala celebrada el passat 30 de novembre.

