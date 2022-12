Posen a la venda dades personals d'un milió d'autònoms per un buit legal

Un buit legal ha posat. Aquesta és la principal conclusió d'un informe d', una organització activista per la defensa dels drets digitals. L'estudi detalla que es tracta de dades com el domicili personal, el telèfon, el DNI o el correu electrònic, que es poden aconseguir gratuïtament o per un, entre els 9 i els 40 euros. En alguns casos també es pot accedir a informació financera, incidències judicials o probabilitats d'impagament. Els principals afectats d'aquesta incidència serien els treballadors per compte propi ambi que treballen des del seu domicili personal.L'informe assegura que hi ha empreses que es dediquen a recollir les dades personals que els autònoms han de proporcionar quan es donen d'alta al cens de l'i posar-les a disposició d'aquells que estan disposats a pagar per obtenir-les. De fet, en molts casos alerten que lesdes de qualsevol cercador.Entre les activitats més afectades per aquesta incidència hi ha el petit comerç, la neteja, el transport, les cures, i els tractaments i serveis personals. "Apreciem uni amb el poder de negociació dels treballadors, on, en general, els més vulnerables són els més exposats", indica l'informe.Xnet ha demanat "corregir" aquestes pràctiques, tot i que ha remarcat que. En aquesta línia, l'organització ha demanat diferenciar entre la transparència i la publicació de dades de privacitat personal i ha assegurat que és "absolutament possible"–que serien els més exposats a aquesta problemàtica- i els que treballen des d'una oficina o coworking.Així mateix, l'informe recomana "reforçar" eli "protegir" les dades personals dels autònoms quan aquestes coincideixen amb les de caràcter professional.

