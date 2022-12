El Govern activa la pròrroga pressupostària mentre exigeix a PSC i Junts no «jugar» amb el calendari

Aprovarà el Govern els pressupostos abans que arribi l'any 2023? El president Pere Aragonès així ho voldria, però encara no té els suports necessaris. La pressa està instal·lada a Palau des de fa setmanes, però els possibles socis -PSC i Junts- volen marcar els seus tempos i. La setmana passada l'executiu va aconseguir arribar a un primer acord amb els comuns , i aquesta setmana les converses continuen amb socialistes i juntaires. El Govern, necessita com a mínim el suport d'un d'aquests dos grups -a banda dels comuns- per poder tirar endavant els comptes, i no les té totes que això es pugui produir abans d'acabar l'any, tot i que confia que sigui en els. Així ho ha repetit la portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, en roda de premsa aquest dimarts, en la qual ha anunciat que el Govern, reunit aquest matí, ha aprovat elsdels pressupostos de la Generalitat del 2022 per al 2023."L'1 de gener començarà l'any amb els pressupostos prorrogats", ha afirmat la portaveu, que ha esperat que aquesta pròrroga no s'allargui gaire i "". Per fer-ho possible, però, ha traslladat la responsabilitat als partits amb els què negocia, PSC i Junts. "No hi ha cap element prou substancial que no hagi de permetre tancar un acord en els propers dies", ha sentenciat Plaja, que ha instat socialistes i juntaires a "no allargar ni jugar amb el calendari", perquè els que perden són "els veïns". Així doncs, l'any 2023 començarà amb els comptes de 2022 prorrogats: "No pot ser que cada dia que s'allarga la negociació dels pressupostos sigui un dia més sense les millores", ha afegit la portaveu.El Govern, per augmentar encara més la pressió als possibles socis, ha apuntat aquelles qüestions quesi no es tenen els comptes, com l'augment d'un-un element acordat entre el Govern i sindicats i patronals-, el pla de xoc de 550 milions d'euros acordat amb els comuns, els ajuts per al transport públic, i l'increment de la inversió per a la salut. "Invertirem tots els esforços per tancar els pressupostos en aquests dies", ha insistit Plaja, que ha confiat que es pugui arribar a un acord entre quatre formacions en dies i no "en setmanes". Com ja va dir la setmana passada, ha assegurat que la voluntat de l'executiu és aprovar els pressupostos després d'haver tancat un pacte amb aquestes formacions, tot i que no descarten portar-los al Parlament si les negociacions es dilaten per "tacticisme".Les negociacions avancen en paral·lel amb discrepàncies damunt la taula. El PSC, principalment, està pressionant perquè al pacte s'hi incorporin elements com el. Són qüestions "fonamentals", segons els socialistes. En canvi, des d'ERC consideren que aquestes peticions sóni defensen que no han de constar en els comptes de la Generalitat. Els republicans veuen amb perplexitat aquestes peticions, perquè des d'un inici, quan el PSC es va oferir per aprovar els comptes, va assegurar que no posaria línies vermelles. Finalment, però, els de Salvador Illa han marcat perfil i ho estan posant com a condició. Sobre aquesta qüestió, Plaja ha reiterat que són elements que no s'han d'incloure en els comptes i ha esperat que no siguin "línies vermelles" per part dels socialistes: "El Hard Rock es farà, però es farà bé", ha afegit, en relació a la necessitat de regularitzar l'últimsobre el macroprojecte.Algunes de les peticions del PSC també són compartides per Junts. Els de Laura Borràs i Jordi Turull han posat damunt la taula en la negociació amb els exsocis projectes com el Hard Rock o el Prat. Precisament aquestes dues qüestions eren un punt de fricció entre ERC i Junts quan governaven plegats. També han proposatmés baix de l'IRPF -de 0 a 12.450 euros- del 10,5% actual al 10%, així com deflactar tots els trams d'aquest impost un 3,5% per ajudar les famílies a pal·liar la inflació. Revisar l'impost de successions és una altra de les peticions de Junts. Hi ha desavinences en totes aquestes qüestions amb ERC, però malgrat això els juntaires continuen anant a totes les reunions. El que exigeixen, però, és que Aragonès es "mogui" perquè a hores d'ara l'acord entre ell i el partit de Jéssica Albiach és "irrellevant aritmèticament", en paraules del portaveu Josep Rius.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor