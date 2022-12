Sánchez anuncia «fermesa» per «posar fi al bloqueig» del TC

Una decisió que té conseqüències

El president del govern espanyol,, ha comparegut aquest dimarts després de la decisió del Tribunal Constitucional (TC) de frenar la tramitació legislativa de la seva renovació , moviment imposat pel sector conservador de l'alt tribunal a instàncies del PP i que situa Espanya en una crisi institucional sense precedents. Si quan va transcendir la resolució, ja ben entrada la nit i després d'un ple maratonià, van parlar els presidents del Congrés i el Senat per acatar sense fissures la decisió, Sánchez ha esperat unes hores per fer la seva valoració -sense preguntes dels periodistes- després de la reunió d'aquest dimarts del consell de ministres. Amb dures crítiques al PP,Sánchez ha acusat el PP de bloquejar sistemàticament la renovació del poder judicial i "incomplir" el mandat constitucional.. "Aquest bloqueig té l'únic propòsit de mantenir una composició anterior i més favorable, i s'ha mantingut durant més de quatre anys", ha afegit el president del govern espanyol. En un missatge dur contra el partit d'Alberto Núñez Feijóo, ha dit que els populars volen "retenir" amb "excuses" el control del poder judicial, i tot això és l'origen de la resolució adoptada ahir pel TC. "És un fet greu perquè impedeix als representants dels ciutadans de fer la seva feina de debatre i legislar; és una situació sense precedents en la nostra història democràtica i en el nostre entorn", ha criticat Sánchez.El president ha lamentat el "xoc institucional" i ha enviat un missatge de "serenitat" als ciutadans. "Som una de les grans democràcies europees i el nostre sistema té mecanismes per superar aquesta situació", ha dit. "", ha reblat. El govern espanyol acatarà la decisió de la "majoria conservadora" del TC, tot i no compartir-la. "Adoptarem les mesures que siguin necessàries per posar fi a l'injustificable bloqueig del PP i que sigui respectada la voluntat popular expressada a les eleccions del 2019", ha afirmat. En aquest sentit, ha garantit que actuarà amb "fermesa" i adoptant les mesures que siguin necessàries per posar fi al bloqueig al TC, que continua controlat per una majoria conservadora, la que ahir va avalar el recurs del PP.El Tribunal Constitucional ha decidit frenar la tramitació de la reforma de la llei del Poder Judicial, que inclou un canvi en les majories necessàries al CGPJ per renovar els membres del TC amb el mandat caducat. Amb aquest moviment, que ha fet evident la profunda divisió entre progressistes i conservadors, l'alt tribunal deixa clar a Sánchez i el govern espanyol que, ara com ara, no té previst facilitar la reforma legislativa per esquivar el bloqueig del bloc afí al PP. Un terç del TC té el mandat caducat des de fa mesos, però el sector conservador del CGPJ es nega a designar dos magistrats per substituir-los. La reforma va ser aprovada la setmana passada al Congrés i ara havia d'arribar al Senat per a l'aprovació definitiva i entrada en vigor.L'adopció de les mesures cautelars sol·licitades pel PP és una decisió temporal, no diu que els populars tinguin raó, decisió que es prendrà més endavant. El TC atura la tramitació per tenir més temps per abordar el fons del recurs i ha donat deu dies a les parts per presentar al·legacions. Aquest dimarts a la tarda hi ha reunió extraordinària del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per abordar, ara sí, quins haurien de ser els seus membres al TC. La decisió presa, però, l'alt tribunal, té diverses conseqüències: suposa un èxit de la maniobra del PP i bunqueritza, encara més, la dreta judicial, que deixa clar que es renovarà amb els seus mecanismes, no pas amb els que proposa el govern espanyol. La reforma del codi penal per derogar la sedició i reforma la malversació, en tot cas, tira endavant.

