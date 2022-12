Nou rècord de Messi: foto amb més «likes» de la història d'Instagram

no es cansa de complir rècords. Dins del camp, però també fora. I és que l'argentí ha aconseguit la foto amb mésde la història d'. És aquella imatge que va penjar després de coronar-se com a campió del món ai, en definitiva, esdevenir sense cap discussió el rei del futbol. Ha superat elsi s'ha col·locat així en el top-1 de la xarxa social.La llegenda del Barça i l'Argentina ha superat l'anterior rècord, que per surrealista que sembli, era d'una imatge d'un. Tot plegat va sorgir d'una broma a l'internet que es va anar fent gran. El 4 de gener del 2019 es va publicar aquesta foto, d'un ou amb un fons blanc, i va superar els 56 milions de likes. En les últimes hores, n'ha perdut prop d'un milió d'aquells que empenyien perquè Messi es quedés el rècord. Llavors, l'ou havia superat el rècord de 18 milions de

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor