L'obsessió de pesar cada dia una mica menys

Els TCA, en dades

Com han augmentat des del 2018 els nous casos i el total de persones ateses per TCA, entre menors i adults?

Més operacions estètiques?

", diu l'Aïda [nom fictici] mentre mira per enèsim cop el perfil d'd'una supermodel internacional de renom. La majoria de fotos són amb roba interior o a la platja, i a totes s'hi veu un cos ple de corbes molt definides. També, però, amb els ossos molt marcats, fins al punt que es poden comptar les costelles. L'Aïda té 20 anys, en fa dos que va deixar el seu poble per anar a la ciutat a estudiar la carrera de química, i, contràriament a allò que els seus pares pensaven, veure una altra realitat no li ha fet canviar els pensaments que té des que va encetar l'adolescència.i, fins i tot, ha arribat al punt de posar-se els dits després de menjar per no engreixar-se.Els(TCA) -com l'o la- s'han duplicat entre els adolescents després del confinament per la Covid-19. Així ho demostra un estudi de l'IDIAPJGol que ha analitzat l'en els diagnòstics de TCA entre adolescents i joves de 10 a 24 anys mitjançant les dades procedents de la històrica clínica electrònica d'Atenció Primària de Catalunya. Són dades de més d'un milió de persones que han permès concloure que els diagnòstics van augmentar substancialment a partir del juliol del 2020, després del període més dur de confinament. Segons el Departament de, però, la realitat és encara més crítica en relació a la situació del 2018, des de quanTot i que l'inici dels TCA sovint és en l'-entre els 13 i els 18 anys-, la seva evolució és de llarga durada i es prolonga fins a l'sense cronificar-se. "Els pacients que ens arriben a la unitat d'adults tenen de mitjana uns 24 anys i ja han estat tractats prèviament en unitats juvenils", detalla el coordinador de la unitat de trastorns alimentaris de l'Hospital de Bellvitge, Fernando Fernández, que recorda que, tot i estar invisibilitzats en aquesta etapa,. "Tenim pacients d'entre 18 i 60 anys perquè els tractaments tenen una durada d'entre 15 i 25 anys, en molts casos", assegura.Un dels principals problemes és, de fet, que un cop l'adolescent compleix els 18 anys, acabaperquè pensa que ja ho pot controlar per ell mateix. "Aquesta és una de les mancances del nostre sistema de salut: ensi la transició entre elsperquè sigui més continuada", admet el psiquiatre. Des de Bellvitge, on es tracten dones (90%) i homes (10%), intenten evitar aquest abandonament concertant visites amb els centres de salut mental juvenils abans que els joves compleixin els 18 anys: "Així ens coneixen i no som uns desconeguts".L'delsde trastorns de conducta alimentària els darrers anys és, especialment des de la pandèmia de Covid i del confinament, i sobretot entre la gent més. Segons dades facilitades pel Departament de Salut a, 2.120 catalans van començar-ne un tractament el 2021, unque l'any anterior i pràcticament el doble que els del 2018. La immensa majoria dels nous malalts segueixen sent, les quals són undel total. I aquesta afectació diferencial s'està accentuant encara més, ja que l'increment de casos en dones avança al doble de velocitat que en els homes.El mateix ocorre pel que fa a l'edat. Undels 2.120 nous diagnosticats de l'any passat són, però és que l'inici d'aquesta malaltia en adolescents cada cop més joves és cada cop més exagerada. Mentre el nombre d'adults que han començat un tractament per un TCA han augmentat un 39% des del 2018, en els menors s'hanels nous casos.En total, comptant també els malalts que són atesos per superar el trastorn des d'anys previs, el sistema sanitari català va tractar l'any passat fins a. Es tracta d'unque durant el 2020 i un 61% més que el 2018. En consonància amb la major acceleració en la incidència entre la gent més jove, també han hagut d'incrementar més l'activitat per fer-hi front. Els centres de salut mental d'infants i joves van atendre l'any passat un, mentre que, als centres d'adults, l'augment va ser del 36%.". La presidenta de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica,, assegura que l'ús massiu de les xarxes socials ha comportat un augment generalitzat del consum de, també més enllà de la cirurgia. "Les xarxes socials et proposen com ser 'més maco' amb els filtres, però cal entendre queperquè som humans i tenim els nostres defectes", lamenta. De fet, la representant dels cirurgians plàstics explica que sovint es confon la perfecció amb la felicitat, un fet que es deriva de "veure repetidament fotografies d'altra gent".". Entendre aquest clam és imprescindible per comprendre la tasca que té el col·lectiu de cirurgians plàstics, reparadors i estètics, sovint criminalitzat. "Nosaltres ajudemamb alguna part del seu cos i volen millorar el seu aspecte", detalla Torres, mentre assegura que és una feina "indispensable" per part de cadascun d'ells entendre qui tenen al davant abans d'executar: "La feina del bon cirurgià plàstic és percebre com és el pacient i si els seus objectius són reals o no per veure si els defectes que esmenta són realment un problema". En aquest sentit, Torres adverteix que, si elestà moltper aquest defecte, "fins i tot", és necessari "anar". Passa el mateix quan els pacients demanen assemblar-se a un referent que tenen a les xarxes: "".I és que, en alguns casos, els pacients que reben a la consulta ja estan en una fase inicial d'un trastorn de la conducta alimentària. És el cas de les noies que pateixen, una malaltia que comporta unde les cames i que apareix sobretot en l'adolescència. "Les noies s'obsessionen amb les cames i pot acabar convertint-se amb una anorèxia", assegura Torres, que remarca la "responsabilitat" del metge a l'hora de fer la "" prèvia per evitar-ho.

