L'Audiència Nacional arxiva la causa sobre «els papers de Bárcenas»

El jutge de l'Santiago Pedraz ha acordat l'arxivament provisional de la peça dels "", part del cas Gürtel sobre la, que investiga les donacions d'empresaris al partit a canvis de l'adjudicació d'obra pública. L'instructor considera que no ha quedat "degudament justificat" que hi hagi delictes que permetin crear aquesta causa. Feia cinc anys que l'Audiència Nacional investigava les donacions d'empresaris al PP després de reobrir la causa, però finalment el jutge ha acordat tancar el cas.En la interlocutòria, de cinc pàgines, Pedraz accepta la petició de ladesprés de rebre l'informe de la(IGAE), que no va detectar irregularitats en els processos d'adjudicació. El cas va començar el 2013, de la mà de Pablo Ruz, però ja es va tancar dos anys més tard. Es va reactivar arran de les revelacions del líder de la trama Gürtel,, durant el judici per la primera època de la trama de corrupció.L'extresorer del PPva confessar en un escrit a Fiscalia que algunes de les donacions fetes per empresaris al partit pretenien rebre adjudicacions a canvi. L'any 2021 va implicar directament alguns ministres del PP, assegurant que tenien tractes amb els empresaris que contribuïen a la suposada comptabilitat B. Les declaracions de Bárcenas van ser les últimes abans de tancar la instrucció. Des d'aleshores, només faltava l'informe d'IGAE, que ha estat clau per decidir el futur de la causa.Pedraz ha conclòs que l'informe en qüestió. "No hi ha cap arbitrarietat ni irregularitat", remarcat l'instructor. "No existeix cap anotació, correu, document, conversa gravada, declaració... que aporti alguna dada incriminatòria, i tampoc en els informes de la UDEF, interventors de la Fiscalia i IGAE", afegeix. Per això, sosté que es pot tornar a aplicar allò que ja es va fer el 2015, és a dir, arxivar aquesta peça.

