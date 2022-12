ERC assegura que no hi ha «esculls substancials» per arribar a un acord de pressupostos amb PSC i Junts

Dietes dels diputats

Setmana decisiva per a la negociació dels pressupostos. El Govern d'ERC en solitari espera continuar trobant-se per aconseguir un acord amb el PSC o Junts -o amb els dos alhora- després d'haver assolit un primer acord la setmana passada amb En Comú Podem . Els republicans ja tenen assumit que és complicat entrar-los al tràmit parlamentari abans d'acabar l'any, perquè s'haurien d'aprovar abans amb unen un consell executiu-, però asseguren que a hores d'ara no hi hani "diferències insalvables" en les reunions amb aquests grups com per no poder arribar a un acord.A hores d'ara, la fase de negociació sectorial està pràcticament enllestida, i els republicans esperen poder avançar en la concreció d'acords: "És qüestió de voluntat política. Dilatar per dilatar o buscar excuses no ajuda a res ni a ningú", ha llançat la portaveua a socialistes i juntaires en roda de premsa des de la seu del partit. La portaveu dels republicans ha insistit, com ja porta ERC fent en les últimes setmanes, que els pressupostos seran possibles si hi ha, i ha apuntat que a hores d'ara no veuen "incompatibilitats" entre l'acord de pressupostos tancat amb el partit de Jéssica Albiach i les propostes que planteja PSC i Junts. "D'esculls no n'hi ha, segurament forma part de l'estratègia negociadora", ha opinat Vilalta sobre els retrets de PSC i Junts en el marc de la negociació.Un dels punts de divergència en aquesta negociació són projectes com el. La setmana passada la portaveu del PSC Alícia Romero va situar com a. Des d'ERC no ho veuen de la mateixa manera: "Són projectes territorials extrapressupostaris que no requereixen dotació pressupostària per part de la Generalitat", ha opinat Vilalta, que no ha aclarit si ERC estaria disposada o no a assumir el compromís per impulsar aquests projectes, que també ha recordat que estan subjectes a inversions del govern espanyol.Vilalta ha dit que en qualsevol projecte territorial com aquests que situa damunt la taula el PSC -i que també avala Junts-, la posició d'ERC és que s'han de desenvolupar en el marc del, però sense "xantatges"."Imposicions no, treballar per generar consens territorial, sí", ha afirmat la portaveu dels republicans. Particularment sobre el projecte del, ha recordat que a hores d'ara la prioritat és resoldre un informe desfavorable abans de fer qualsevol moviment, i ha aclarit que no seria un dels projectes prioritaris d'ERC: "No seria el nostre projecte. Però entenem que ve de lluny i que ha tingut consens territorial", ha afegit.ElMentre que ERC insisteix que les negociacions estan molt avançades, els partits amb els que negocia no volen acceptar la pressió i demanen temps per negociar pausadament. Des d'un inici el Govern ha assegurat que tenen pressa, però que no volen aprovar els comptes sense un acord previ. Preguntada per aquesta qüestió, Vilalta ha admès que si les negociacions no prosperen, no ho descarten: "A què més esperem? S'ha fet un bon treball i és moment de concretar acords. És evident que si continuem així, el Govern haurà de pensar-ho", ha conclòs sobre aquesta qüestió.Més enllà del projecte dels pressupostos, aquesta setmana al Parlament es preveuen aprovar també els comptes propis de la cambra catalana, que no inclouen, un any més, la regularització de les indemnitzacions dels diputats . Només es limiten a incorporar una mensualitat que sí tributa, d'acord amb el que marca el reglament del Parlament. La posició de Vilalta és que amb aquesta mensualitat, és faen la millora d'aquest privilegi. "Seguirem treballant per anar fent aquesta regularització, que és el que toca", ha contestat la portaveu dels republicans.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor