El projecte AINA rebrà 12 milions d'euros del Govern per «estabilitzar-lo»

Elvol que elsigui unaper a lai per. Per això, des del febrer passat el projecte AINA enregistra la veu de persones voluntàries per fer que la tecnologia entengui i parli el català, i garantir així que la ciutadania pugui interactuar plenament en català al món digital, tal com passa amb les altres llengües del món.Després d'aconseguir que el català sigui la segona veu digitalitzada a escala mundial -només per darrere de l'anglès-,en el projecte amb l'objectiu d'"estabilitzar-lo i dotar-lo de seguretat". Segons ha anunciat el conseller d'Empresa i Treball,, aquest dilluns des del Barcelona Supercomputing Center (BSC), la inversió s'executarà de forma anual, amb 3 milions d'euros l'any, tal com ja s'ha fet durant el 2022. A més, el projecte també rebrà 3 milions addicionals del govern espanyol.", ha assegurat Torrent, per explicar la importància del projecte AINA, que ha catalogat d'"iniciativa de país". Amb aquesta inversió, el Govern té previsti poder oferir a les organitzacions tota laperquè puguin oferir els seus recursos plenament en català. "Volem que lesper no incorporar el català", ha assegurat el director associat del BSC,El projecte AINA compta amb. El primer ésde lanecessària per desenvolupar aplicacions basades en la intel·ligència artificials, com ara els assistents de veus (Siri, Alexa...). El segon és fer que laper a les empreses del sector. I, per últim, fer que elspuguin, igual que els parlants de les altres llengües. "Avui el català és la llengua amb més expressions orals al món digital gràcies a la col·laboració ciutadana", ha celebrat Torrent.L'AINA està ara en una: elsmés grans del projecte ja s'han fet, però ara cal eixamplar els corpus "temàtics". A més, el següent pas ésa partir dels quals les empreses tecnològiques podran muntar les seves aplicacions. De fet, una de les grans empreses que ja ha mostrat el seu interès pel projecte ési el seu assistent de veu, l'Alexa. Encara sense una data fixa de quan serà, però, la companyia de Jeff Bezos ja ha fet el primer pas per poder incorporar el català al seu catàleg.

