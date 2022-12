Junts i el PDECat exploren un acord per concórrer plegats en una llista liderada per Trias

i elexploren unde cara a lesde, en què les dues formacions puguin integrar-se en una candidatura liderada de Xavier Trias . El secretari d’organització del PDECat,, ha confirmat en una roda de premsa aquest dilluns que han iniciat converses amb el partit deper "negociar" algun tipus de pacte i ja ha avançat que la seva formació busca una "" perquè seria el més "garantista" per "aprofitar els actius del PDECat". La formació postconvergent té els drets electorals del grup de Junts a Barcelona.Si bé el PDCat prefereix una "coalició electoral" a Barcelona, Boadella ha deixat clar que no és unai que s'obren a altres fórmules: "No és maximalista". Ara volen negociar "amb discreció" i "" per arribar a una "entesa" en les pròximes setmanes.En una entrevista al programa Aquí Catalunya -de Ser Catalunya-, Trias ha defensat una proposta d'entesa entre Junts i el PDECat. "No té cap sentit que Junts per Catalunya vagi separat del PDECat. I no té sentit que gent que sempre havia votatara es trobi que no sap a qui ha de votar. Jo intento que aquesta gent tingui clar que pot votar en Trias", ha exposat el candidat de Junts, que també ha avançat que mantindrà una conversa ambper evitar que es presenti. "Crec que si ens presentem els dos a l'alcaldia ens farem mal", ha apuntat.Trias també ha confirmat que la sevaevitarà el nom de Junts. "No tan sols podria ser sinó que jo crec que serà", ha afirmat en l'entrevista sobre si l'enunciat de la llista podria ser Trias per Barcelona. L'alcaldable ha recalcat que pretén que el PDECat s’integri també en el seui, per això, estudia presentar-se amb el paraigua d'una plataforma.

