​Acord històric per protegir el 30% del planeta l'any 2030

Els principals punts de l'acord del Marc Mundial de Biodiversitat Kumming-Montreal*

Protecció del 30% de la superfície terrestre i marítima l'any 2030.



Mobilitzar almenys 200.000 milions de dòlars en finançament nacional i internacional, de fonts públiques i privades, per a polítiques de biodiversitat.



Reduir a la meitat l'excés de nutrients i l'ús de plaguicides al final de la dècada.



Reduir els subsidis a productes que provoquen la destrucció de biodiversitat amb un ritme de 500.000 milions de dòlars anuals.



Aturar l'extinció provocada per la humanitat d'espècies amenaçades.



* La COP-15 s'havia de celebrar el 2020 a la ciutat xinesa de Kumming, però la pandèmia va obligar a ajornar-la. Les restriccions actuals van acabar forçant a traslladar-la a la ciutat quebequesa de Mont-real.

Patrocina

Acord històric a la COP-15 . Els 196 estats que formen part dels'han compromès a protegir ell'any. Un repte 30x30 que hauria de ser una de les vies per revertir la pèrdua de biodiversitat.La declaració de la COP celebrada a Mont-real –que pretenia ser un “Acord de París” de la biodiversitat - també s'ha compromès a mesures efectives per frenar la pèrdua d'espècies i a la creació d'un fons econòmic destinat a protegir la fauna i flora de planeta.Es dona la circumstància queja compleix –si més no en l'àmbit terrestre- el compromís. En aquest sentit, des del Departament d'Acció Climàtica es reconeix que es tracta d'una condició necessària, però no suficient per protegir la biodiversitat. En aquest sentit, l'actualització de l'Índex de Planeta Viu ha constatat que s'ha perdut el 24% de fauna salvatge al país en les dues darreres dècades.Si Catalunya té més del 32% del seu territori protegit, al conjunt de labaixa al. Una xifra que en l'àmbit global se situa en un 17% -i 10% de la superfície marítima-.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor