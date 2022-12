Milers de persones celebren la victòria d'Argentina a Barcelona

Eufòria per la victòria d'Argentina a centenars de ciutats del planeta.i les diferents capitals del país van esclatar de joia, amb centenars de milers d'aficionats als carrers per gaudir del Mundial aconseguit perargentina. Barcelona, una de les capitals de l'astre argentí, no va ser menys i milers de persones van tornar a sortir al carrer per celebrar el triomf de l'Albiceleste.Uns-, van celebrar el tercer Mundial de l'Argentina des de la zona de l. Són dades facilitades per l'Ajuntament de Barcelona, que ha notificat que no es va produir cap incident significatiu en les hores que va durar la celebració pels carrers de la capital catalana. Des de la zona de l'arc fins l'edifici del TSJC al passeig Lluis Companys, milers de persones van celebrar el triomf de Messi i de la selecció argentina.. L'Argentina està castigada per la inflació, fet que es demostra amb una dada tan simple com que un de cada tres argentins viu per sota del llindar de la pobresa. Per un mes, però, s'han oblidat dels seus problemes del dia a dia i s'han bolcat en animar el seu equip per portar el gran trofeu cap a casa. Mentrestant, Messi ha expulsat qualsevol aspirant que volgués fer-li competició en el tron del rei del futbol

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor