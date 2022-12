Messi es fa etern a Qatar

ja és etern. L', liderada pel seu capità i ja, sense debats, el millor jugador de la història, ha vençut en unacontradesprés d'un empat a tres d'infart. En fins a dues ocasions els argentins s'han avançat al marcador, però la resistència francesa, liderada per, ha forçat que tot es decidís als onze metres. Messi guanya el títol que li faltava i tanca, de la manera més èpica, una trajectòria que serà recordada per diverses generacions.L'Argentina ha començat dominant el partit, fent millor joc que una França que ha tingut ocasions molt escasses i que no han arribat a incomodar el porter argentí. Argentina s'apropava fins que al minut 21 una entrada d'a l'àrea ha acabat amb una falta força innecessària d'que l'àrbitre ha entès com a penal. No ha fallat Messi des dels onze metres , marcant el seu sisè gol en aquest Mundial.La reacció francesa al gol no ha arribat, i l'Argentina ha seguit atacant fins que al minut 35 una gran passada de Leo Messi cap aha culminat en el gol de Di Maria. Els argentins han marxat així a la mitja part, amb un còmode dos a zero i veient com a les files franceses es feien els primers canvis al minut 40, amb la sortida d'un Dembélé que no ha tingut el rendiment esperat per l'entrenadorEls francesos tampoc han estat capaços d'aprofitar elper passar aldurant la segona meitat del matx. Per la seva banda, l'Argentina, sense massa ocasions clares, ha sabut mantenir lai desactivar qualsevol intent francès d'acabar el somni de Messi. Tot això fins al minut 78. Un penal de França i, dos minuts després, un golàs de Mbappé, han enviat el partit fins a laI quan tot semblava perdut per l'Argentina, amb una França que no cessava en els seus atacs, qui si no havia d'aparèixer. En una jugada entre rebots i possibles fores de joc al minut 110, Messi ha marcat el tercer gol de rebot, després d'una parada d'que ha deixat la pilota botant just davant la. Mbappé, però, ha enviat el partit als penals amb un gol de penal al 115. El destí de la tanda de penals ha somrigut aquest cop a Messi i l'Argentina.Messi i els seus companys han fet feliç un país que es troba en plena. L'Argentina està castigada per la, fet que es demostra amb una dada tan simple com que un de cada tres argentins viu per sota del. Per un mes, però, s'han oblidat dels seus problemes del dia a dia i s'han bolcat en animar el seu equip per portar el gran trofeu cap a casa. Mentrestant, Messi ha expulsat qualsevol aspirant que volgués fer-li competició en el tron del rei del futbol

