Una onada gegant mata tres persones i deixa quasi una vintena de ferits a Sud-àfrica

Almenysdesprés que una onada inusualment gran hagi colpejat el passeig marítim i les hagi arrossegat cap a dins el mar a la ciutat sud-africana de, al sud-est del país. Concretament, el succés ha passat a l'anomenada Platja del Nord, a la badia de Plenty, una de les més populars de la turística ciutat.Després d'una trucada d'alerta als serveis d'emergència, els serveis mèdics de la localitat han comptabilitzat tres cossos sense vida i han atès les ferides al mateix lloc dels fets, per a després traslladar-les a hospitals pròxims, tal com ha informat el diari local Citizen. Segons ha detallat un portaveu del servei d'ambulàncies,, els ferits es trobaven ena la seva arribada."Hem necessitat un equip de 35 salvavides per fer un esforç dei un altre equip de paramèdics per atendre les més de 100 persones que han estat involucrades en l'incident", ha indicat el portaveu de la municipalitat d'eThekwini (que inclou Durban),, citat aquest diumenge per mitjans locals. "Malgrat els millors esforços de l'equip d'emergències, tres persones han mort. El municipi s'entristeix per la tragèdia i envia les seves condolences a les famílies dels morts", ha afegit el portaveu.Durban és la tercera ciutat més gran de Sud-àfrica i, recentment, ha pogut deixar enrere el maldecap que li ha suposat el-provinent del sistema de clavegueram-, i reobrir gradualment les seves platges. L'abril passat, els desaigües van estar molt danyats per les devastadores inundacions que va patir el país. De fet, el govern sud-africà es va veure obligat a declarar l'estat de, ja que van causar més de 400 morts i van afectar unes 40.000 persones.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor