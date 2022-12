La Sagrada Família és el monument més bonic del món, segons Tripadvisor

La, segons la plataforma de ressenyes de tirada internacional. A través dels comentaris dels usuaris de, filtrats per la paraulaha recopilat les dades i ha conclòs que el monument barceloní és el més atractiu per als visitants. La basílica catòlica, obra mestra de l'autori màxim exponent de l'arquitectura modernista catalana,recullen comentaris.Les dades són de caire mundial i comptentenint en compte els comentaris que feien mencions a edificis arquitectònics i governamentals, esglésies i catedrals.Sens dubte, la basílica causa sensació no només a Internet, sinó queAquest 2022 s'estimaven, gairebé el doble de l'any passat, però, director d'Edificació i Tecnologia del temple, va comentar queL'edifici data deli avui dia encara es trobaLa classificació marca lacom l'edifici més bonic de França i el, amb 12.931 mencions a Tripadvisor.l'ocupa(Carolina del Nord, Estats Units), amb 9.609 esments als comentaris.

