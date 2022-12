La subvariant de Covid darrere l'explosió de casos a la Xina: què sabem (i què no) de la BF.7?

Què és la BF.7? És més contagiosa?

Quins són els símptomes? Són més greus?

Arribarà a Europa?

Laviu una de les pitjors crisis sanitàries des de l'inici de la pandèmia de coronavirus. Amb l'aixecament sobtat de les dures restriccions en el marc de la, una de les grans banderes del govern de, els contagis s'han disparat i el sistema sanitari xinès està desbordat -en part, per la transmissió entre els mateixos professionals de la salut. Les protestes massives als carrers han aconseguit acabar amb els estrictes confinaments i les restriccions a la mobilitat, però la transició està sent més dura del que es preveia.En aquest context caòtic, l'aparició d'una nova variant d'òmicron està acabant de tensar els hospitals del país. Es tracta de lai és la responsable que el nombre de ciutadans que han acudit als serveis mèdics de Pequín s'hagi multiplicat per sis la darrera setmana, mentre que els que presenten febre, per 16. No és la primera subvariant que preocupa la comunitat científica internacional, però l'escenari on s'està expandint ha fet saltar les alarmes.La, coneguda amb l'abreviatura BF.7, és un subllinatge de la variant òmicron BA.5. Els informes procedents de la Xina assenyalen una velocitat de contagis sense precedents, amb un, en funció de la soca. O el que és el mateix: de mitjana, un contagiat transmet el virus a d'entre 10 i 18,6 persones. En els casos de les subvariants anteriors, l'RO era de 5,08. L'epidemiòleg i economista de la salut a l'Escola de Salut Pública de Harvard i membre principal de la Federació de Científics Americans a Washington,, alerta del perill de col·lapse.La subvariant BF.7, no només es propaga més ràpidament que els seus predecessors, sinó que provoca l'aparició de símptomes en un menor període de temps. A més, sembla ser capaç de desafiar els programes d'immunització en reinfectar la població vacunada. Si bé, aquests símptomes no són més greus que en les altres soques. Els més comuns són similars als d'òmicron: febre, tos, secreció nasal, mal de coll i fatiga. En el cas de la població de risc, però, sembla provocar més complicacions.Diversos països europeus ja han registrat la BF.7. A, sense anar més lluny, però també al. Aquesta subvariant també és present a altres països d'arreu, com l'i els. No obstant això, les dades recollides fora de la Xina són molt menys preocupants, amb una prevalença mínima. Als EUA, la tendència és fins i tot a la baixa, amb un 5,7% de les infeccions provocades per la BF.7 el 10 de desembre, en comparació amb el 6,6% de la setmana anterior. Els investigadors desconeixen encara el motiu d'aquesta diferència de contagis entre la Xina i la resta del món.

