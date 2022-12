Un cambrer hauria de treballar 14 hores al dia per cobrar un salari mitjà a Catalunya

Quin és el salari mitjà a cada sector, a Catalunya?

Quantes hores hauria de treballar un cambrer per cobrar com en altres àmbits?

Com ha evolucionat el sou a cada sector des d'abans de la Covid i des del 2015?

Com han evolucionat els salaris dels cambrers i d'altres àmbits, a Catalunya?

" era un dels laments habituals l'estiu passat al món de la, que mirava de passar pàgina de la crisi de laamb el retorn del. Ara ja se sap, però, quines eren lesque es pagaven als bars i que curiosament no aconseguien seduir prou aspirants:, és a dir, un 43% menys que el salari mitjà català. O el que és el mateix, si un cambrer volgués ingressar el mateix que un altre assalariat amb una jornada de 8 hores, n'hauria de treballar 14. A més, és una de les poques feines en quèi, des del 2015, ha augmentat quatre cops menys que la mitjana.Sous pagats durant el segon i tercer trimestre del 2022 (en euros)Són dades d'abril a setembre de l'de l', actualitzades aquest divendres amb la informació de l'estiu. De tots els sectors de què ofereix informació, el servei d'aliments i begudes és el que presenta sous més, just per sota d'un altre de molt vinculat també al turisme, els(11,8 euros per hora). Igualment, queden molt per sota del salari mitjà, de 18 euros l'hora, lesi elal detall, però encara queden molt més lluny respecte de les nòmines que es paguen al sector de les, que quasi tripliquen allò que ingressa un cambrer.Pel que fa a la jornada completa, un cambrer català va ingressar de mitjana la primavera i estiu passats uns 1.237 euros mensuals, un 45% per sota del salari mitjà, de 2.268 euros. En aquest cas, la diferència respecte de les nòmines dels bancs (3.862 euros) es redueix una mica, ja que les jornades també hi són més curtes. Ara bé, una manera d'analitzar fins a quin punt la feina a un bar és precària és comparar quantes hores hauria de treballar per ingressar el mateix que en un altre àmbit. Per aconseguir el salari mitjà d'una jornada sencera de 8, un cambrer, però és que hauria de treballar pràcticament tot el dia sense parar (23,4 hores) per assolir el sou d'un empleat de banc, 21 hores per arribar al de l'àmbit de, 19 per al de la, 18 per al de l'i 17 per al de l'El salari amb què es compara és l'equivalent al d'una jornada de vuit horesQue els salaris dels cambrers són baixos no és una novetat, sinó un mal endèmic al sector. Ara bé, aquesta realitat no només no s'esmena, sinó que s'agreuja amb el temps. I és que, mentre la remuneració mitjana per hora ha crescut un 7,5% des d'abans de la pandèmia, els cambrers. És dels pocs sectors en què l'evolució ha estat negativa en aquest període, juntament amb el transport i, de nou, altres àmbits lligats al turisme, com els serveis d'allotjament.I si es posa el punt de mira més enllà, al 2015 (des que hi ha dades disponibles en aquest detall), el retrat no millora massa. Un cambrer català cobra ara, de mitjana, un 3,2% més per hora treballada que fa set anys, un augment(+12,1%) i sobretot molt lluny de la millora en els empleats de la informació i les comunicacions (+28,5%) o d'un altre àmbit també amb sous baixos com el comerç però que, com a mínim, últimament hi pugen més (+21,5%). La millora salarial a la restauració és més destacada (sempre per sota la mitjana) si s'analitza pel que fa al salari total, no per hores, però això no és perquè es remuneri millor, sinó perquèSous pagats durant el segon i tercer trimestre de cada anyAquest estancament salarial és encara més greu en un moment d'tan exagerada. Ja abans del moment actual, els sous dels cambrers creixien per sota de la inflació, però ara la situació és contundent: com que el cost de la vida ha crescut quasi un 17% des del 2015 a Catalunya,des de llavors. Ja partien d'unes condicions precàries, però ara encara costa més sobreviure treballant a la restauració.El següent gràfic permet observar de forma més detallada totes les dades citades, pel que fa a les nòmines dels cambrers i de tota la resta de sectors de què es disposa informació dels darrers vuit anys. Cal tenir en compte, però, que l'que es veu en aquesta i altres feines durant el 2020 és un, ja que aquell any van desaparèixer transitòriament alguns dels contractes més precaris de cada àmbit, els temporals recurrents que, arran de la situació de pandèmia, no es van fer aquell any. Com que només es van mantenir els, normalment més ben remunerats, sembla que els sous pugin, però la situació ja es normalitza el 2021.Sous pagats durant el segon i tercer trimestre

