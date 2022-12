La Moncloa reclama a Aragonès que admeti que «el procés s'ha acabat»

L'executiu espanyol ha tancat la porta en els últims dies a la proposta d'ERC per a la celebració d'un referèndum acordat. També ho ha fet aquest divendres Bolaños. "Catalunya ha avançat molt des del 2017, i no podem retrocedir a fórmules velles que només van portar al desastre, l'enfrontament i la divisió entre catalans", ha dit.



Bolaños ha respost d'aquesta manera les manifestacions del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que en una entrevista a la Cadena SER ha assegurat



"Si algú pensa que perquè hem arribat a acords hem renunciat a les nostres conviccions és que no entén el que passa a Catalunya", ha sentenciat. El president de la Generalitat rebatia alhora les manifestacions del president espanyol, Pedro Sánchez, que dijous, en roda de premsa des de Brussel·les va assegurar que el procés independentista "s'ha acabat". L'executiu espanyol ha tancat la porta en els últims dies a la proposta d'ERC per a la celebració d'un referèndum acordat. També ho ha fet aquest divendres Bolaños. "Catalunya ha avançat molt des del 2017, i no podem retrocedir aque només van portar al desastre, l'enfrontament i la divisió entre catalans", ha dit.Bolaños ha respost d'aquesta manera les manifestacions del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que en una entrevista a la Cadena SER ha assegurat que l'executiu espanyol ha d'abordar la relació entre Catalunya i Espanya . "Això no s'acaba aquí", ha dit Aragonès."Si algú pensa que perquè hem arribat a acords hem renunciat a les nostres conviccions és que no entén el que passa a Catalunya", ha sentenciat. El president de la Generalitat rebatia alhora les manifestacions del president espanyol,, que dijous, en roda de premsa des de Brussel·les va assegurar que el procés independentista "s'ha acabat".

El ministre de la Presidència,, ha demanat aquest divendres al president de la Generalitat,, i a tot l'independentisme que "digui la veritat als catalans" i que "el futur de Catalunya és treballar amb diàleg, entesa, dins de la llei i de la Constitució". "Que l'independentisme català digui als catalans el que ja sabem al govern, que el procés ha acabat i que ara només queda treballar amb diàleg, entesa, i quesigui el motor d'i de la", ha sentenciat en declaracions als mitjans a l'Ateneu de Madrid. "Per favor, els demano responsabilitat i que diguin als catalans" que apostar per solucions "que només van portar al desastre", en referència al referèndum que reclama ERC , ara "no porta enlloc".

