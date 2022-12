​Catalunya ha perdut el 24% de la fauna en 20 anys

Anàlisi de 321 espècies

Lesde Catalunya han registrat unaels darrerss. L'ha publicat una nova actualització de l'al país, que permet tenir una imatge nítida sobre l'estat de les poblacions d'espècies salvatges.Catalunya és pionera en calcular l'indicador, un índex per mesurar la pèrdua de biodiversitat adoptat per la. De fet, la delegació catalana present a la COP15 de Mont-real , formada per representants del Departament d'Acció Climàtica i del CREAF, ha aprofitat la seva presència al Quebec peri compartir l'experiència.L' Índex de Planeta Viu a Catalunya s'elabora a partir de les dades recollides d'un total dede papallones, ocells, mamífers, amfibis, rèptils i peixos d'aigües continentals. El grup d'animals més afectat és el dels insectes, representats aquí per les, amb disminucions de la seva abundància que ronden el, que poden arribar al 70% en algunes espècies típiques de prats.El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural,, destaca la importància de disposar d'aquestes dades per dissenyar unes polítiques de conservació més efectives i precises. En aquest sentit, ha recordat que "el coneixement i la gestió de la informació sobre el patrimoni natural" són un dels vectors fonamentals per ajudar a frenar la pèrdua de biodiversitat.L'indicador es disgrega en dos de principals: un per a vertebrats i un altre per a invertebrats. En el cas concret dels insectes, els resultats són molt preocupants, registrant una caiguda important superior al 40%. D'altra banda, pel que fa alsla baixada se situa en unels darrers 20 anys.El LPI-Cat és un projecte impulsat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, coordinat pel CREAF, l'Institut Català d'Ornitologia, el Museu de Ciències Naturals de Granollers i l'Associació Herpetològica Espanyola, que s'elabora en el marc de l'Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya.L'equip de centres de recerca que recull i analitza la informació per elaborar l'LPI-Cat fa actualitzacions cada dos anys. És un valor que canvia a mesura que es recullen noves dades i que es va publicar per darrera vegada a l'informe de l'Des d'aquella fita, s'hi han afegit, quatre rat-penats (pipistrel·la nana, ratpenat muntanyenc, pipistrel·la comuna i ratpenat cuallarg), tres espècies de rius i basses d'aigua (merla d'aigua, corriol petit i granota pintada) i un rèptil d'ambients càlids (dragó comú), una informació que no estava disponible en l'anterior càlcul.Per calcular-lo es necessiten, contínues i a llarg termini, una feina ingent que no hagués estat possible sense la col·laboració, durant 20 anys, deguiades des de les entitats coordinadores que han estat sortint a camp a observar i anotar el que veien.

