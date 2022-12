Si reps aquest correu, esborra'l: els Mossos alerten que es tracta de «l'estafa del fals policia»

⚠️ Torna l'estafa en què es fan passar per policies i ara ens suplanten a nosaltres. No hem enviat aquest correu, esborra'l i no donis cap dada personal #StopEstafes pic.twitter.com/3aVY9ZhoOn — Mossos (@mossos) December 15, 2022

Elshan alertat aquest dijous sobre una nova ciberestafa. I aquesta els interpel·la directament. Es tracta de "l'". No és una tàctica nova, però sí redissenyada. Els delinqüents es fan passar pel comissari en cap del cos,, per robar informació personal a les víctimes.Per això, si es rep un correu sospitós de part del cos policial català, es recomana. Els ciberestafadors envien una falsa citació d'un suposat tribunal, signada per Sallent, en què diuen que t'investiguen per "porno infantil", "llocs porno" i "ciber-pornografia". També avisen que els mitjans de comunicació difondran el teu retrat robot si no els fas arribar les teves dades personals.Quan els Mossos han tingut coneixement d'aquestes pràctiques, han compartit un avís a les xarxes socials per informar que, en cap cas, cal caure a la trampa. "", han alertat. "No hem enviat aquest correu, esborra'l i no donis cap dada personal", han recomanat a continuació.Es tracta d'una estafa amb el mètode "", en què els delinqüents suplanten la identitat d'un organisme oficial per fer-se amb les dades personals i bancàries dels receptors. El cos ha llançat diverses campanyes a les xarxes socials per a informar i conscienciar sobre els perills d'internet i de la missatgeria mòbil relacionats amb la ciberdelinqüència. Tanmateix, recorda que una entitat bancària o de l'Administració no demanarà mai informació confidencial mitjançant SMS.

