​La pagesia catalana podrà tornar a cremar les restes agrícoles

El canvi legislatiu

Satisfacció entres les organitzacions agràries

Bona notícia per al camp català. A partir deldel 2023. Una limitació que es va incloure en la llei de residus estatal i que va revoltar el sector., consellera d'Acció Climàtica, s'ha felicitat per tornar a la situació de partida on només que les petites i mitjanes explotacions facin una comunicació genèrica.El Congrés espanyol ha deixat sense efecte el punt 27.3 de la llei espanyola de residus que no permetia la crema de restes agrícoles sense un permís excepcional per raons de caràcter fitosanitari. A partir del 2 de genero que generin menys de 10 milions d'euros anuals de volum de negoci –el- quedaran alliberades d'aquesta situació. “És imprescindible que la nostra pagesia pugui fer aquestes tasques de forma habitual”, ha assegurat la consellera.D'aquesta manera, es. Del 15 d'octubre al 15 de març es poden cremar les restes amb una sola comunicació genèrica. Fora d'aquest període, continuaran prohibides pel risc d'incendi forestal.ha celebrat la derogació de la prohibició a través de la llei de gestió de la Política Agrària Comuna (PAC). En aquest sentit, recorden que l'organització ha treballat des de l'abril per tombar una prohibició que sempre han considerat que estava “fora de lloc” i queperquè obligava a traslladar les restes a centres de tractament o llogar o comprar màquines trituradores.

