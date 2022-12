Amb Trias canvia tot? Examen als candidats que aspiren a governar Barcelona

Resposta: si

Per Jacob el 18 de desembre de 2022 a les 08:43 0 0

I encara que sembli impossible ho canvia a pitjor, molt pitjor.... Dos iaios que no faran ara el que no han fet en tita la seva vida, una pijo-progue-flowers que li falta capacitat i li sobra autocomplaixença... I en mediocre fosc... Barcelona no s'ho meteix... O potser, si.