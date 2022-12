El Congrés aprova la nova llei de l'avortament que elimina el permís patern a partir dels 16 anys

Elha aprovat aquest dijous la novaimpulsada pel govern espanyol amb el suport dels aliats de la investidura. La norma, que ara passarà al Senat, ha obtingut 190 vots a favor, 154 en contra i 5 abstencions. Amb aquesta doctrina, es pretén garantir que els avortaments es duguin a terme a la xarxa sanitària pública i revertir els obstacles per a la interrupció voluntària de l'embaràs establerts pelel 2015.Els mateixos populars, juntament amb, s'hi han oposat. Aquests dos grups ja havien tractat de paralitzar la norma amb esmenes a la totalitat. La nova llei de l'avortament elimina l'obligació de tenir permís patern per avortar a partir dels 16 anys, així com en el cas de dones amb discapacitat.A més, recull la distribució gratuïta de la píndola del dia després a centres de salut i de serveis de salut sexual i reproductiva, la, drets relatius a la salut menstrual de les dones en totes les etapes de la vida, unaper a les dones que tinguin regles molt doloroses i incapacitants, el repartiment de productes d'higiene menstrual a instituts, presons, centres de la dona, centres cívics o centres socials i l'obligatorietat d'impartira totes les etapes educatives.El text també suprimeix elsobligatoris per interrompre l'embaràs i pretén garantir que la intervenció es pugui fer a la sanitat pública en centres a proximitat del domicili de les dones. A més, inclou les baixes peri el finançament públic de les pastilles anticonceptives d'última generació.D'altra banda, la llei incorpora mesures per fomentar les bones pràctiques en totes les etapes de l'embaràs, especialment al part i al postpart, entre elles, la incorporació d'una, que no consumirà cap dia del permís de maternitat. De la mateixa manera, prohibeix la publicitat i la tasca de les agències que promocionen la gestació subrogada. Una activitat que és il·legal a Espanya.Durant la tramitació, s'hi han afegit noves mesures. Per exemple, en elsno es permetrà que cap dels seus membres estigui al registre d'objectors o hi hagi estat en els últims tres anys. Tampoc no es permetrà que aquests comitès tinguin l'última paraula en la interrupció de l'embaràs a partir de la setmana 22, sinó que la pacient podrà recórrer en via jurisdiccional la seva decisió en cas que no hi estigui d'acord.Amb totes aquestes modificacions, també s'ha inclòs un punt pel qual s'impedeix que les institucions públiques donin suport a lesi per eliminar les sancions a metges que practiquin avortaments sense respectar el període de reflexió i sense donar informació als seus pacients sobre polítiques actives de suport a la maternitat. De la mateixa manera, el text recull l'accés als permisos de maternitat o paternitat en els acolliments temporals i d'urgència, que es limitaven als superiors.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor