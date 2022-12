Barcelona rep 41 milions europeus per a turisme: aquests són els tretze punts que transformarà

Tots els projectes vinculat al turisme i als fons Next Generation entregats a Barcelona. Foto: Ajuntament

La comparació amb Madrid

L'Ajuntament de Barcelona ha obtingutper destinar-los a un conjunt de reformes i plans turístics arreu de la ciutat. En concret, són tretze punts de la capital catalana que, d'alguna manera, el consistori vol promoure en el futur. Alguns d'ells, com el Rec Comtal o Collserola, estan als marges geogràfics de la ciutat i el repte del govern municipal és sumar-hi la presència de visitants, mentre que altres espais, com Montjuïc, ja són pols d'atracció actual que rebran millores. A més, s'ha decidit destinaren matèria de digitalització de la promoció turística de Barcelona. "Ens permetrà administrar adequadament els fluxos turístics de la ciutat", ha assegurat el regidor socialista Xavier Marcé.Entre els projectes, inclosos en el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions a Barcelona, hi ha una "remodelació" per "potenciar"dels visitants que venen de pas, ha apuntat Marcé. Per fer-ho, ja s'estan arribant a pactes avançats amb empreses d'autocars com Julià, o d'altres com Avant. Tot plegat, amb una inversió de 4,8 milions d'euros.També es preveua partir del setembre de l'any vinent amb una parada a l'Estació del Nord, per incrementar el pes d'aquest punt a la ciutat. Una ruta que també inclourà zones com el districte artístic del Poblenou.Altres zones de Barcelona que concentren les inversions sóndesmarcant-se del centre. L'Ajuntament defensa que un dels objectius del pla és "fomentar la desconcentració de l'activitat turística apostant per nous imaginaris". També fer millores que s'adrecin alhora als turistes i als usos quotidians de la ciutadania.Això fa que hi hagi la intenció d'intervenir en eli fer-hi un itinerari verd per caminar i anar en bicicleta. AdequarAportar un espais expositiu també a lesde Trinitat Nova i Trinitat Vella. Millorar les, amb accessibilitat i prevenció davant del canvi climàtic, a la zona del Fórum. Renovar les escales mecàniques d'accés ai millorar el Castell de Montjuïc per adequar més part de la fortificació que es pugui visitar. Restaurar el. La creació del. L'adequació del Museu del Treball i Ciutat a la. L'aplicació d'una sala immersiva a la capella de Sant Miquel del. O la creació delal campus sud per connectar l'Espai Barça amb els Jardins de Pedralbes.Tot això està previst que es dugui a terme entre l'any vinent i el 2025, que és una de les condicions dels fons europeus que han estat atorgats a la ciutat. Unes partides que el primer tinent d'alcaldia,, també del PSC, ha reivindicat especialment en comparació amb la capital de l'Estat. "La ciutat de Madrid que opta al mateix fons ha obtingut 22 milions i, per tant,", ha etzibat el líder socialsita, en referència als més de 40 milions aportats per la Unió Europea a Barcelona.En un sentit més ampli, Collboni també ha explicat queen el conjunt de projectes Next Generation . Encara hi ha sis projectes més presentats, per valor d'uns 42 milions d'euros, que s'espera resposta. I encara preparen quatre projectes més per un valor de 64 milions d'euros.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor