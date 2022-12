Revelen la causa de la mort del periodista defensor dels drets LGTBIQ+ al Mundial

Grant Wahl’s wife, Dr. @celinegounder, reveals that the renowned journalist died due to an aortic aneurysm that ruptured at the World Cup.



Gounder says she hopes he is remembered as a “kind, generous person who was really dedicated to social justice.” pic.twitter.com/aaVkb2dhrb — CBS Mornings (@CBSMornings) December 14, 2022

El periodista estatunidencva morir divendres passat amentre cobria el partit de quarts de final del Mundial en el qual s'enfrontaven l'i els. Els fets van estar plens de controvèrsia, ja que Wahl, de 48 anys, era també defensor dels-no el van deixar entrar a un partit per lluir una samarreta en defensa d'aquest col·lectiu- i el seu germà va denunciar que l'havien assassinat. Posteriorment, però, se'n va desdir d'aquesta acusació i ara s'ha revelat la causa oficial de la mort.Tal com ha explicat la dona del periodista, l'autòpsia ha revelat que Wahl va patir un. La mateixa dona i també metgessa especialitzada en malalties infeccioses, de nom, ha detallat a la CBS que "cap reanimació cardiopulmonar o descàrregues l'haurien salvat" i ha esclarit que el decés no va tenir res a veure ni amb lani amb la. A més, ha descartat qualsevol teoria d': "No hi va haver res nefast en la seva mort", ha assegurat.El periodista es va desplomar a laa la pròrroga del, on va rebre reanimació cardiopulmonar i més tard va ser traslladat a unproper. No obstant això, es desconeix si Wahl va morir durant el trajecte o una vegada havia arribat al centre mèdic. El professional havia esmentat en un episodi del seu pòdcast que el seu cos l'avisava que noi en l'última setmana havia sentit una forta pressió en el pit, per la qual cosa havia visitat la clínica mèdica habilitada per a mitjans a la competició en dues ocasions, on li havien diagnosticatWahl, als seus, era un dels noms més destacats del periodisme que cobreix el futbol i durant dues dècades es va posicionar com el principal referent de l'esport a la revista, fins al 2020 quan va passar a escriure en un portal amb subscripció de pagament. Una de les últimes publicacions de Wahl en aquesta pàgina tractava la mort d'un treballador migrant a Qatar durant el Mundial i la reacció indiferent de les autoritats locals.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor