Pla de xoc social de 555 milions i impost a l'alça als pisos buits: l’acord Govern‑comuns pels pressupostos

Els comuns, els primers socis del Govern

Una fiscalitat. Amb aquestes paraules descriuen el Govern i els comuns en el seules mesures fiscals que han acordat per als comptes de 2023. Els principals eixos d'una de les carpetes més delicades de la negociació són l'impuls d'unque ha de començar a tramitar-se al parlament entre gener i febrer de l'any vinent, també un increment en un 33% de la tarifa de l'impost sobre habitatges buits, i una modificació deamb l'objectiu d'igualar-lo amb l'estatal. L'escrit, que han signat aquest dimecres a la tarda el president de la Generalitat,, i la líder dels comuns,, és el primer acord que aconsegueix tancar l'executiu en aquesta negociació, però no és suficient per garantir-ne la seva aprovació, per la qual cosa serà necessari el concurs del PSC o de Junts.Al marge de la carpeta impositiva, la primera entesa pels pressupostos també posa el focus en el reforç dels recursos destinats a lai l'emergència. El pacte inclou dotar ambd'euros l'-un dels aspectes que més ha destacat Albiach en la seva compareixença a Palau-, que representa un augment del 15,3% respecte al pressupost vigent aquest any. Es preveu que 100 milions es destinin a un pla de millora de l'accessibilitat als ambulatoris amb l'objectiu que, abans que acabi el 2023, els usuaris puguin ser atesos en un màxim de cinc dies pel professional més adequat.En habitatge, es planteja nodrir les meses d'emergències amb pisos per atendre la situació de les famílies vulnerables. El Govern ihan acordat que es destinin a aquestes meses fins a 1.500 habitatges en mans de la Sareb i entitats financeres que seran adquirits amb recursos públics. S'invertiran fins ad'euros per ampliar el parc públic d'habitatges.Les mesures en aquestes dues àrees es completen amb undotat amb. En aquest pla s'hi inclou l'actualització de l'índex de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) en un 8%, fins a situar-lo als 615 euros mensuals. Aquesta actualització de l'índex que fixa les prestacions socials és la primera que es fa des del 2010. També es planteja destinar fins a 50,7 milions per estendre les bonificacions al transport públic durant tot el 2023.Mentre que Albiach ha posat l'accent en com els comuns han fet virar el Govern en les seves prioritats per enfortir l'agenda social, la consellera de la Presidència,, i la titular d'Economia,, han destacat la necessitat de validar els comptes en els pròxims dies. "No hi ha cap raó per no aprovar els pressupostos", ha afirmat Vilagrà, en un missatge dirigit especialment al, tot i que l'executiu també manté converses ambLes negociacions amb els comuns eren, de llarg, les més avançades que tenia el Govern, en comparació amb com estan desenvolupant-se les converses amb el PSC i Junts. El grup que comanda Albiach havia posat damunt la taula la necessitat de posar en marxa un, així com també l'augment pressupostari destinat a l'atenció primària en el marc de la salut. Aquest dilluns, el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, encara insistia que l'acord pressupostari "penjava d'un fil" precisament per com s'estava abordant el cas de salut.L'acord amb En Comú Podem permet a Aragonès disposar de 41 escons a favor de la tramitació dels comptes -els 33 d'ERC i els vuit dels comuns-, de manera que-o de tots dos, si és que acaba sent possible- per veure'ls validats. El partit de Jordi Turull i Laura Borràs ha plantejat mesures com la deflactació de l'IRPF - descartada per la consellera d'Economia -, mentre que el de Salvador Illa ha parlat de l'ampliació del Prat i del Hard Rock.Després d'anunciar-se l'acord entre els comuns i Aragonès, Illa ha anunciat que s'ha reunit aquest dimecres amb Aragonès per abordar el seu acord amb l'executiu. "Li he traslladat que les coses estan verdes", ha explicat davant la premsa el líder de l'oposició des del Parlament. A més, ha remarcat que encara estan. Tot i això, ha assegurat que continuen amb la voluntat de negociar per arribar a un acord, i que treballaran "contrarellotge" perquè sigui possible.Un dels punts on topen més els socis que estan en l'equació dels pressupostos és la fiscalitat. Mentre que el Govern i els comuns han pactat un increment, des d'un inici eli aposta per "anàlisis més globals" en comptes d'anar modificant els impostos d'un en un. Fins i tot, van acusar els comuns de fer propostes "de titular" pel que fa a la proposta d'incrementar impostos als trams més alts. Per altra banda, des Junts volen tot el contrari que els comuns: menys impostos i revisions a la baixa.

Acord entre el Govern i els comuns pels pressupostos by Naciodigital on Scribd

