Cartell del Cruïlla 2023: Franz Ferdinand, Leiva, Placebo... El festival anuncia una vintena d'artistes més

Elha continuat desgranant aquest dimecres una vintena de caps de cartell de l'edició 2023 del festival. Entre els grans noms internacionals, hi destaquenLa programació també inclou artistes comSidonie, Cala Vento, Ciudad Jara o Dani Fernández. També passaran pel recinte del Fòrum del 6 al 8 de juliol Tash Sultana,Iseo & Dodosound, Rusowsky, La Élite, Las Ninyas del Corro, Carlangas, Suu, Triquell, Lia Kali, Tesa, Shega, Victorias i Menta.Tots aquests noms s'afegeixen als ja anunciats, com. Lesja es poden comprar al web del festival, on l'abonament per als quatre dies val 156 euros, mentre les entrades per dies es mouen entre els 29 i els 72.

