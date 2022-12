El Govern i els comuns tanquen un acord pels pressupostos del 2023

Falten 27 escons per la majoria absoluta

Acord entre eli elspelsde la Generalitat per al 2023. Es tracta de la primera entesa que tanca l'executiu liderat perde cara als comptes de l'any vinent, i encara no és suficient per garantir-ne la seva aprovació, per la qual serà necessari el concurs delo de. Fins que no hi hagi un acord suficient, però, els pressupostos no seran aprovats pel consell executiu. Els encarregats de signar l'acord seran Aragonès i la cap de files dels comuns,, en un acte a Palau programat per les 17.30 de la tarda. Les conselleres, d'Economia, i, de Presidència, explicaran el detalls de l'entesa. Són les dues dirigents a qui el president ha confiat la interlocució en les converses.Les negociacions amb els comuns eren, de llarg, lesque tenia el Govern, en comparació amb com estan desenvolupant-se les converses amb el PSC i Junts. El grup que comanda Albiach havia posat damunt la taula la necessitat de posar en marxa un pla de rescat social per valor de mil milions d'euros, així com també l'augment pressupostari destinat a l'atenció primària en el marc de la salut. Aquest dilluns, el portaveu de Catalunya en Comú,, encara insistia que l'acord pressupostari "penjava d'un fil" precisament per com s'estava abordant el cas de salut.L'acord amb En Comú Podem permet a Aragonès disposar dede la tramitació dels comptes -els 33 d'ERC i els vuit dels comuns-, de manera que encara haurà de sumar el suport del PSC o de Junts -o de tots dos, si és que acaba sent possible- per veure'ls validats. En la intervenció que ha fet aquest matí en el marc de la sessió de control, el president ha demanat als grups que la tramitació no pot anar més enllà del mes de gener . El partit deha plantejat mesures com la deflactació de l'IRPF - descartada per la consellera d'Economia -, mentre que el de Salvador Illa ha parlat de l'ampliació del Prat i delEn tot cas, l'entesa d'aquest dimecres suposa la segona consecutiva en clau pressupostària entre el Govern i els comuns. L'any passat, quan la CUP va certificar que es distanciava d'Aragonès -a qui havia investit com a president tan sols uns mesos abans-, l'executiu va virar per aconseguir el suport del grup que comanda Albiach. En aquell moment, Junts encara formava part de l'executiu, i es va desmarcar de la fase final de les converses . Tanmateix,, que en aquell moment era conseller d'Economia, sí que va estar al corrent de les converses i va contribuir a tancar l'entesa.Giró, de fet, va ser qui va portar les negociacions dels comptes per al 2023 fins que Junts, en una consulta celebrada a principis d'octubre, va decidir abandonar el Govern. D'acord amb el que van pactar amb Aragonès, quasi el 64% de l'increment , concretament el 63,7%, anava destinat a conselleries de Junts, i la resta a les d'ERC. El límit de despesa s'incrementarà l'any que ve en 3.098 milions addicionals fruit de les negociacions de les bestretes del finançament autonòmic, la liquidació de 2021 i els ingressos tributaris. El límit de despesa no finalista queda en 2.847 milions addicionals. Això permet preparar un, amb unen relació al del 2022, enfilant-se fins alsenfront dels 27.500 actuals.

