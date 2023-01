Un vector ambiental més

El Parc Agrari del Baix Llobregat, per la seva banda, ja funciona com el gran espai de subministrament alimentari dels municipis del seu entorn. La seva importància estratègica remarca segons l'AMB la importància de conservar, gestionar i valorar aquest espai agrícola, un dels sòls agronòmicament més fèrtils de Catalunya i que permet la producció d’una gran varietat de conreus d’horta i fruiters. Sovint es parla de lacom el pulmó verd de l'àrea metropolitana de Barcelona. Tanmateix, juntament amb el, pot esdevenir und'aquest territori.El pla especial del Parc Natural de Collserola ja identifica les àrees prioritàries per a l’i la. En aquest sentit, el consorci que gestiona aquest espai natural destina unsa impulsar projectes que fomentin l'activitat primària en aquest entorn. Són aquests:Dinamització per a la transició agroecològica: programa(CAC): pagament de subvencions destinades a finançar despeses que tinguin com a objectiu l’aportació de serveis ecosistèmics al parc mitjançant l’activitat agropecuària.Ús de l’com a eina de valor afegit per a les produccions agrícoles del parc: programa de selecció i millora delde Collserola i programes de diversificació varietal dels conreus d’enciam i brassicàcies.Assessorament i acompanyament a la pagesia:Adquisició de: cessió gratuïta a la pagesia de la maquinària i els arreus del tractor propietat del consorci.per al manteniment de les franges de prevenció d’incendis al sector nord-oriental del parc.Redacció delde Collserola.El, per la seva banda, ja funciona com eldels municipis del seu entorn. La seva importància estratègica remarca segons l'AMB la importància de conservar, gestionar i valorar aquest espai agrícola, un delsde Catalunya i que permet la producció d’una gran varietat de conreus d’horta i fruiters.

En les darreres dècades les ciutats s'han preocupat de planificar la mobilitat, l'abastiment d'energia, la depuració i sanejament de l'aigua o la gestió dels residus, entre altres vectors. En canvi, l'no s'ha situat en aquest mateix nivell, com si fos una qüestió superada, ja que tota la demanda es podia satisfer sense tenir els costos ambientals ni energètics. Tanmateix, la situació ha canviat i l'ha passat a ser unatambé als països del nostre entorn.En aquest context, l' Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) assumeix la importància de les, per tal que tothom pugui accedir a una. Posar en valor el territori metropolità com a espai de producció, incentivar els circuits curts de comercialització, recuperar terres en desús i reforçar les accions de garantia alimentària són algunes de les línies de treball que cada vegada prendran més importància. En definitiva, lescom un element prioritari.La FAO adverteix d'un escenari molt complicat en les dècades vinents també en països on el subministrament alimentari s'havia donat per descomptat. Les tendències demogràfiques, les desigualtats internes, l'escenari d'emergència climàtica i conflictes bèl·lics situaran l'alimentació al nivell d'altres elements estratègics com l'energia i l'aigua.En aquest context, l'AMB ha assumit el compromís de conscienciar a la ciutadania de la importància d'una dieta equilibrada, saludable i sostenible que, a més, sigui accessible econòmicament per a tothom. “Les administracions locals hem posat l'alimentació en l'agenda des de la producció fins al consum”, afirma, director de les àrees de Planificació Estratègica i Presidència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.“És una crisi molt complexa, que requereix que des de les ciutats s'articulin polítiques públiques d'alimentació amb criteris de justícia social i ambiental”, assenyala, responsable de programes d'Economies Locals Emergents de l'AMB. De fet, no és cap escenari nou: “La ciutat anterior a la revolució industrial ja s'havia preocupat de l'alimentació com un element bàsic”, afegeix.Però, més enllà de les polítiques públiques que es puguin impulsar, el territori metropolità téi que compleixi amb els criteris de sostenibilitat i equitat? Hi haen actiu i per recuperar al Parc Agrari del Baix Llobregat, a Collserola i a la serralada de Marina; infraestructures per captar, abastir i reutilitzarper als conreus;als polígons del Vallès i el Baix Llobregat i també instal·lacions per gestionar residus i facilitar l'. “Com a administració que planifiquem urbanísticamenti desprogramar terrenys per tal que passin a tenir aquest ús”, afegeix Salvador Milà.Les polítiques de l'AMB en aquest àmbit han viscut un impuls amb el Pla d'acció per a l'alimentació sostenible 2000-2023 , una eina que identifica, ordena i sistematitza fins a 32 accions en sectors com la governança, l'ordenació territorial, el foment de la producció sostenible, la facilitació de circuits curts de distribució i la promoció de dietes saludables, entre altres. “L'objectiu final és ferla ciutat metropolitana”, asseguren els responsables de l'administració metropolitana.Ara, es fa un pas més enllà i s'ha convocat una línia dedotada ambper al 2022 iper al 2023. Es tracta d'impulsar iniciatives com les que els darrers anys han tirat endavant ajuntaments metropolitans i que han demostrat que en polítiques alimentàries, equitat i sostenibilitat no estan renyides. “En un context d'inflació com l'actual, compatibilitzar-ho és clau”, destaca, vicepresidenta de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l'AMBEn aquest sentit, destaca que el, pensat per pal·liar els efectes socials de la pandèmia va subvencionar projectes que vinculaven garantia alimentària i alimentació sostenible. N'és un exemple La Botiga del Prat , un equipament que trenca amb el model assistencial clàssic dels bancs d'aliments i funciona com un “supermercat” autoservei. A més, s'aposta pel reaprofitament alimentari i el mercat local, prioritzant productes ecològics, de temporada i proximitat.També s'ha donat suport des de l'AMB a Terra Pagesa , un dels grans projectes per fomentar els canals curts de comercialització. Es tracta d'un centre logístic de proximitat impulsat a Mercabarna conjuntament amb Unió de Pagesos i l'Ajuntament de Barcelona. “Hem d'sense intermediaris”, emfatitza Salvador Milà.L'AMB també ha contribuït en una Sant Vicenç dels Horts, un petit banc de terres que funciona com a incubadora agrària. “La idea és posar terres i subvencionar part de les despeses inicials a qui volgués iniciar una explotació”, explica José Luis Haro. Altres projectes que han comptat amb el suport de l'administració metropolitana han estat una agrobotiga a Sant Boi de Llobregat –on es combina la venda directa de producte de proximitat amb l'aprofitament de l'energia solar- o l'aposta per modificar elsamb criteris de sostenibilitat.