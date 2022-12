Els Estats Units confirmen el pas endavant cap a la fusió nuclear

BREAKING NEWS: This is an announcement that has been decades in the making.



On December 5, 2022 a team from DOE's @Livermore_Lab made history by achieving fusion ignition.



This breakthrough will change the future of clean power and America’s national defense forever. pic.twitter.com/hFHWbmCNQJ — U.S. Department of Energy (@ENERGY) December 13, 2022

Experiment exitós de fusió nuclear

Per què es considera el “Sant Grial” de l'energia?

Impacte NEWSLETTER SETMANAL Una mirada positiva i realista per no perdre's en els temps difícils de l'emergència climàtica Subscriu-t'hi

Patrocina

Es va filtrar ahir i aquest dimarts s'ha confirmat. Eldels ha anunciat que un laboratori de Califòrnia ha aconseguitque la consumida en un procés defet que obre la porta a avançar cap a un escenari d'energia il·limitada.“Avui diem al món que Amèrica ha aconseguit un gran avenç científic”, ha assegurat, secretària d'Energia. “Aquest avenç canviarà per sempre el futur de l'i ladels Estats Units”, ha afegit. I és que el camí cap al “” de l'energia no es pot deslligar del seu possible ús en la indústria militar.La fusió és una reacció que permet l'alliberament de l'energia acumulada en un nucli d'un àtom. A diferència de la–que és el procés utilitzat a les centrals nuclears que coneixem-, l'alliberament d'energia es produeix enlleugers per crear-ne un de més gran.En l'experiment realitzat amb èxit el passat 5 de desembre alde Califòrnia, es van fusionar isòtops d'mantinguts en estat de plasma sobreescalfat amb, a partir de bombardejar-los amb làsers, en una reacció que allibera un neutró i energia en el procés (iradioactius).Concretament, l'experiment va consistir en 192 làsers d'alta energia –el- convergint en un objectiu de la mida d'un gra de pebre i escalfant una càpsula de deuteri i triti –dos isòtops de l'hidrogen- a més de tres milions de graus centígrads simulant breument les condicions d'una estrella.El Departament d'Energia ha anunciat que l'experiment va suposar invertir 2,05 megajoules d'energia i se'n van obtenir 3,15, és a dir,, per sobre del 20% que es va filtrar aquest dilluns. Cal tenir en compte que, a priori, aquestes xifres es limiten a l'experiment en si i no en els processos i les inversions prèvies.La fusió nuclear es considera elde l'energia. Consisteix a “imitar” el funcionament deli altres estrelles, però de la teoria a la pràctica hi ha una gran distància. Fa més d'un segle que s'anuncia com una font d', però els investigadors no havien aconseguit fins ara resultats viables.Una solució a la permanent crisi energètica sempre ha generat un còctel d'esperança i escepticisme. Tanmateix, cal molta prudència i, en cap cas, es pot considerar que amb la fusió pot superar la situació d'emergència climàtica ni a curt ni a mitjà termini. De fet, la mateixa secretària d'Energia parla de "primers passos provisionals cap a una font d'energia neta que podria revolucionar el món". Això sí, les expectatives s'han disparat: "La fusió canviaria les regles per assolir l'objectiu del president Biden d'una economia totalment descarbonitzada", ha afegit.En aquest sentit, tots els científics adverteixen que caldria una o diverses dècades per arribar –si és que s'aconsegueix- a l'aplicació comercial de la fusió nuclear.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor