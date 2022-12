La nova via d'ERC: què va passar a Montenegro?

El 55%? "Era una solució concreta per a un país específic"

I després de la independència, què?

Elha irromput en les darreres hores al centre de la política catalana. La nova proposta d'ERC per plantejar un referèndum es basa en l'experiència d'aquest país, que va assolir la independència l'any 2006 per separar-se de, convertir-se en estat i apropar-se a lai l'. Amb la carpeta de la desjudicialització, diuen, encarrilada, els republicans plantegen ara fer una votació acordada amb l'Estat en què calgui, i aleshores negociar amb Espanya. Més enllà de la viabilitat d'aquesta proposta-el govern espanyol ja ha dit que no en vol ni sentir a parlar i res no fa pensar que això canviï-, què va passar a Montenegro?Després de la desintegració de, l'antiga república hegemònica als Balcans, d'uns 670.000 habitants, es va constituir el 2003 la. La relació no va funcionar. Només tres anys després, la regió votava en un referèndum sobre la seva independència. La pregunta era clara -"Desitja vostè que Montenegro sigui un estat independent amb completa legitimitat legal i internacional?"- i la resposta, binària. Però hi havia condicions, fixades per Brussel·les: hi havia d'haver un 50% de participació com a mínim i el "sí" havia de guanyar amb un 55%. La població va decantar-se per la independència, però la victòria va ser ajustada:. La participació va arribar al 86,5%.La votació es va fer el 21 de maig, i el 4 de juny Montenegro proclamava la independència en una sessió solemne al parlament. Amb la guerra dels Balcans encara recent, Montenegro. La prioritat estratègica del nou país, explicitada el mateix dia de la proclamació de la independència, era una(UE). Com explicava El Mundo fa 16 anys, Montenegro tenia una "ferma determinació per accedir a les estructures euro-atlàntiques i a seguir contribuint a la consolidació de la seguretat i l'estabilitat a la regió". Tot just una setmana després, el dia 12, els-un actor clau per entendre l'èxit del procés viscut- reconeixien el nou estat.Sèrbia va oficialitzar el reconeixement el dia 15 de juny, i a finals de mes Montenegro es convertia en el 192è estat de l'. El nou estat també va ser reconegut per la Unió Europea, que ja havia mantingut un paper cabdal en les negociacions multilaterals amb Sèrbia i Montenegro. D'aleshores ençà, el país s'ha anat acostant a la UE. El 2010, elli va atorgar l'estatus de "candidat oficial" per ser membre de la família europea, cosa que hauria d'arribar el 2025. Es va convertir formalment en membre de l'el juny de 2017, decisió que va sacsejar una ciutadania que, anys abans, havia estat bombardejada per la mateixa Aliança Atlàntica arran de laUnai saber esperar el moment oportú expliquen, entre molts altres factors polítics i geoestratègics, que Montenegro sigui avui un estat independent. Ho va dir, exministre d'Afers Exteriors de Montenegro i un dels artífexs de la independència montenegrina, en una entrevista de l'any 2018 . L'èxit de tot el procediment va ser la legitimitat, no precipitar-se, preparar el país i aconseguir suports internacionals. "Fins i tot vam acceptar normes que no eren correctes educadament ordenades per la UE", recorda Vlahovic. Es referia al suport del "sí" del 55%, que deixava els partidaris de la independència en una situació d'inferioritat respecte dels partidaris de la unió.Les ferides encara tendres dels Balcans i la realitat social de Montenegro ajuden a explicava la necessitat d'aquest 55% a favor del "sí". "Vam entendre que arran de la complexa i dramàtica història dels Balcans, necessitàvem una", apuntava Vlahovic. Ja en aquell moment, l'acceptació d'aquest requisit va inquietar altres moviments independentistes. "Era una solució sui generis per a un país específic i amb unes circumstàncies molt concretes, i que de cap manera s'havia d'aplicar en altres països", recordava l'exministre d'Exteriors montenegrí. Vist amb perspectiva, la via del 55% va ser positiva, segons Vlahovic.Ara bé, continua vigent el dubte de què hauria passat si el "sí" a la independència hagués tret entre un 50 i un 54,9% dels vots. Aquesta era una "" que hauria obert una situació d'incertesa, sense un resultat suficient per a la independència d'acord amb les normes del referèndum, però amb un qüestionament de la legitimitat per mantenir la unió amb Sèrbia. Va ser decisiva la capacitat de Montenegro els Estats Units i la UE a favor del referèndum en un context en què al món occidental li interessava un Montenegro pro-Europeu i atlantista, com ho era el seu president,. Aleshores, Rússia no passava per un moment de fortalesa."El cas de Montenegro és un cas de relatiu èxit, perquè no va córrer la sang", apunta l'especialista en els Balcans, autor del llibre La piedra permanece (Libros del KO) en declaracions a. Una de les tasques prèvies a la votació va ser preparar la població per "sobreviure" -en paraules de Vlahovic- al resultat de la votació en un país profundament divers. Aquesta divisió entre els ciutadans favorables a Sèrbia -més decantats cap a Rússia i contraris a l'OTAN- i els favorables a Montenegro -més europeistes i atlantistes- es manté avui dia, tal com explica Casals. "Ara mateix, la part favorable a Sèrbia té més pes i poder, però la situació és molt voluble i complicada", rebla. Sigui com sigui, i deixant de banda el cas montenegrí, la possibilitat que hi hagi ara un referèndum a Catalunya -amb les condicions que sigui- és pràcticament inexistent.

