La Generalitat celebra la reforma del codi penal: «Ara és més difícil perseguir l'independentisme»

Diferents tipus de malversació

"La reforma delresta força repressiva a l'Estat". Aquest és el diagnòstic que ha fet aquest dimarts la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, sobre la modificació dels delictes de malversació i de sedició fruit de la negociació entre el. "El que s'ha buscat des del principi és que no es castigui la dissidència política, que no es vesteixi de delicte el que no és. Que no es pugui fer servir el paraigua de la falsa malversació per perseguir l'independentisme. Defensarem on sigui que un referèndum no és delicte. Ara s'ha posat una mica més difícil perseguir l'independentisme", ha assenyalat Plaja, que ha emmarcat els acords dins delamb l'Estat.La reforma del codi penal ha tirat endavant aquest mateix dimarts en comissió al Congrés del Diputats després d'un debat tens, amb diverses advertències per part de la presidència de la mesa de la comissió, i amb una votació interrompuda perquè alguns diputats volien votar esmenes per separat i, fins i tot, hi ha algun diputat que s'ha equivocat a l'hora de posicionar-se. La reforma suposa derogar el delicte de sedició, modificar el delicte de malversació per tal de castigar amb menys pena de presó aquell mal ús de recursos públics sense ànim de lucre -cosa que-, i també implica canvis en els desordres públics, molt criticats per l'independentisme -excepte ERC- i els moviments socials. Els proper pas, aquest dijous, es traslladar la votació al ple del Congrés, abans que el text es voti ali entri en vigor.L'acord subscrit entre ERC i PSOE per la malversació és pràcticament el que havien presentat els socialistes en resposta a la proposta dels republicans a finals de la setmana passada. Els negociadors sostenen que amb el nou redactat, els corruptes no quedaran impunes. Fonts dels republicans insisteixen que el nou tipus de malversació. De tota manera, admeten que els tribunals poden "retorçar" el dret per interpretar que el referèndum és resultat de destinar diners públics a una finalitat no prevista. Arribat aquest cas, però, les penes es reduirien. Si fins ara estava castigat amb un màxim de 12 anys per al tipus greu -el que va aplicar el Suprem-, ara seria d'un màxim de quatre anys de presó i sis d'inhabilitació.L'esmena transaccionada fixa que-la corrupció política més coneguda, amb enriquiment personal o de tercers- queda castigada com fins ara, amb penes que en el cas més greu pot arribar als 12 anys de presó. S'introdueix un apartat nou, entès com a malversació d'ús, que penalitza destinarperò sense voluntat d'apropiar-se'ls. Això queda castigat amb penes de sis mesos a tres anys de presó. El tercer tipus és el que, segons el PSOE, podria aplicar-se a l'1-O, tot i que ERC ho nega. Estableix que es castigarà amb penes de fins a quatre anys de presó -sense agreujants- el fet de destinar diners públics a finalitats no previstes causant. Si això no passa, la pena és només d'un màxim de tres anys d'inhabilitació i multa.La reforma de la malversació inclou també una definició de, que serà "tot el conjunt de béns i drets, de contingut econòmic-patrimonial, pertinents amb les administracions públiques". L'acord també estableix un apartat nou, en què es diu que si el culpable d'aquests fets ha reparat el dany causat o ha col·laborat de manera activa i efectiva a identificar els altres responsables per esclarir els fets,. Paral·lelament, PSOE i Podem han pactat un nou delicte que penalitzad'autoritats públiques amb penes de fins a tres anys de presó si no ho poden justificar. Amb tot plegat, el PSOE vol escenificar el seu compromís en la lluita contra la corrupció.

