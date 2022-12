PSOE i Podem incorporen una esmena a la reforma del codi penal per corregir la llei del «només sí és sí»

Ladel Congrés ha incorporat aquest dimarts al text de la reforma del codi penal per sedició i malversació un paràgraf que busca resoldre el principal flanc de la: les interpretacions dels jutges que es tradueixen en rebaixes de penes agressors sexuals que ja han estat condemnats.Es tracta d'una esmena transaccional presentada peli elque introdueix un paràgraf a l'exposició de motius de la llei per –en paraules dels grups- "facilitar la interpretació del dret transitori d'acord amb la jurisprudència consolidada, per una aplicació correcta de les modificacions del codi penal, entre elles, algunes recentment aprovades com la llei de llibertat sexual".L'esmena introduïda prova de limitar eldels jutges sobre les penes. Recorda que en cas d'una nova llei, encara que no incorpori un règim transitori, la jurisprudència estableix que les penes es poden mantenir si entren dins de les forquilles de la nova legislació. D'aquesta manera, els condemnats per agressions sexuals a penes que entren dins la forquilla de la llei del "només sí és sí" poden quedar igual.El portaveu del PSOE al Congrés,, ha afirmat que l'esmena "recorda als tribunals de justícia que no hi ha motius per rebaixar les penes, perquè el codi penal és compatible amb les penes de la llei del 'només sí és sí'", i per tant "els permet mantenir les condemnes que ja tenien els maltractadors i agressors".Segons fonts parlamentàries, la reforma no hauria d'afectar una possible rebaixa de penes en el cas dels condemnats pel procés, perquè el–i les penes associades- desapareix directament, i la forquilla de lasense ànim de lucre, d'1 a 4 anys, no entra dins de la que hi havia a la llei anterior, de 8 a 12 anys, i la rebaixa, per tant, ésSegons el diputat del PDECat, es tracta de recollir a l'exposició de motius de la reforma del codi penal les regles bàsiques en dret penal. L'esmena és "un recordatori als jutjats sobre com s'han de tractar les lleis noves". Segons el PDECat, això no afectarà negativament els jutjats pel procés, perquè a diferència de la llei del 'només sí és sí', on es van fusionar tipus penals, en el cas del procés la sedició desapareix i la malversació té quantificades i definides penes inferiors.

