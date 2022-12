Elha aprovat aquest dimarts l'avantprojecte de, elaborat pel ministeri de Drets Socials, que dirigeix, d'Unides Podem. La ministra ja qualificat la llei com una de les més rellevants de la legislatura: "Amb aquesta norma, complim amb la gent i totes les famílies". Belarra ha afirmat que "parlar de conciliació a Espanya ési, després de demanar a pares i mares que siguin superheroïnes, ara només els demanarem que siguin pares i mares".Ione Belarra ha assenyalat que "hi ha moltes formes de ser família" que han de ser reconegudes per la llei. Ha destacat com a punts centrals del nou projecte legislatiu que laserà permanent iles percepcions que reben lesa les de les famílies nombroses.El text sorgeix d'una entre tots dos socis de coalició i inclouper tenir cura de familiars o convivents, assimila les famílies monoparentals amb dos fills a les famílies nombroses i amplia la renda de criança de cent euros al mes per fill menor de 3 anys que fins ara només percebien les mares treballadores a aquelles que estan en situació d'atur o que hagin cotitzat un mes com a mínim.L'esborrany inclou un permís retribuït deper atendre un familiar fins al segon grau o un convivent i el dret a absentar-se per motius familiars urgents en casos de malaltia o accident fins a quatre dies retribuïts. No s'amplien els permisos de maternitat i paternitat des de les actuals setze setmanes als sis mesos, com volia Podem, però s'aprova unfins que el menor faci vuit anys.Les famílies monoparentals amb dos fills, les famílies amb dos fills on un ascendent o un descendent tingui discapacitat i les famílies amb dos fills encapçalades per una víctima de violència de gènere o per un cònjuge que tingui la guàrdia i custòdia exclusiva sense dret a pensió d'aliments tindran els mateixos drets que les famílies nombroses.

