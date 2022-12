Aragonès «donarà forma» a l'acord de claredat per reimpulsar el referèndum

El Govern celebra les "propostes concretes"

En el debat de política general celebrat ala finals de setembre, la proposta estrella de va ser un acord de claredat per definir els termes d'un referèndum sobre la independència de Catalunya. El plantejament -que la cambra va rebutjar perquènomés va aconseguir aplegar el suport dels comuns- va quedar eclipsat per l'amenaça d'una qüestió de confiança verbalitzada perque finalment va acabar amb el trencament de la coalició. Pràcticament tres mesos després, el president de la Generalitat té previst "donar forma" a l'acord de claredat per reimpulsar el referèndum un cop afermats els primers acords en matèria deAmb la taula de diàleg sense data concreta per tornar-se a reunir -existeix el compromís que se citi abans que acabi l'any-, la voluntat d'Aragonès -així ho ha indicat la portaveu del Govern,, aquest dimarts- és reunir-se amb diferents actors per treballar la proposta de l'acord de claredat per després plantejar-la al govern espanyol. Plaja no ha concretat quan s'ha de reunir la mesa de negociació, però sí que ha volgut ressaltar que aquesta vegada sí que hi ha acords concrets, materialitzats en la reforma del codi penal que s'ha aprovat en comissió al Congrés dels Diputats . "Amb aquesta reforma, tenim un codi penal millor que abans que es fes", ha apuntat la portaveu, en referència a la derogació de la sedició i als canvis sobre el delicte deEl proper pas en la negociació, segons es destil·la de com s'han plantejat gradualment les converses amb el govern espanyol per resoldre el conflicte polític amb l'Estat, es basa en com exercir l'autodeterminació. I és aquí on apareix -de nou, malgrat el rebuig del Parlament- l'acord de claredat, basat en el Quebec. Un altre exemple internacional va aparèixer ahir a primera fila amb la ponència que ERC aprovarà en el congrés del mes de gener: es tracta del de. En aquest país balcànic, la comunitat internacional i els Estats Units van incloure dues condicions. La primera, que la participació fos superior al 50%. La segona, que era necessari un 55% de vot afirmatiu per tal que hi guanyés l'opció independentista. I és això el que apareix en la ponència.Plaja no ha volgut avalar directament la proposta, tot i que ara el Govern -des de la sortida de Junts- és monocolor dels republicans amb tres independents. "Valorem positivament que hi hagi propostes concretes", ha remarcat la portaveu de l'executiu. La ponència d'ERC, a banda, defensa que el referèndum ha de tenir una ", com la del referèndum de l'1 d'octubre", que hi puguin votar totes les persones residents a Catalunyai totes aquelles no residents que tinguin dret a vot a les eleccions al Parlament, com va succeir al referèndum d'el 2014.Aquest acord i full de ruta hauria de servir també, segons el partit que lidera, per recosir les fractures obertes dintre del moviment independentista. En la ponència, els republicans posen en valor la, reivindiquen el seu caràcter "propositiu, empàtic, obert i inclusiu" com a clau de l'èxit, i situen com un repte pendent "en què està immersa una part de l'independentisme. "L'anàlisi no compartida de l'1 d'octubre entre els actors protagonistes complica la reconstrucció dels objectius de consens i ha instal·lat una competència entre independentistes per interessos polítics que cal superar. Per això, des d'ERC, oferim una proposta concreta per fer-ho possible", afegeix ERC.

